Michael Erkens hoogleraar Financial Reporting bij Nyenrode 

Op 1 januari 2022 treedt dr. Michael H.R. Erkens als hoogleraar Financial Reporting in dienst van Nyenrode Business Universiteit. Erkens gaat deel uitmaken van het Center for Corporate Reporting, Finance & Taks, meldt Nyenrode. Naast zijn aanstelling blijft hij verbonden aan de Erasmus School of Economics van Erasmus Universiteit Rotterdam.

Michael Erkens is geboren en getogen in Trier (Duitsland). Aan de universiteit van zijn geboortestad heeft hij een Master of Science in wiskunde en financiering (Diplom-Wirtschafsmathematiker) afgerond en is hij summa cum laude gepromoveerd op externe verslaggeving. In zijn proefschrift heeft hij onder andere de risicoverslaggeving van Europese bedrijven onderzocht. Daarnaast heeft hij de determinanten en consequenties van het gebruik van Engelstalige jaarrapporten door bedrijven in niet-Engelstalige landen geanalyseerd. Vanuit zijn proefschrift en vervolgonderzoeken heeft Michael een aantal publicaties in vooraanstaande internationale accounting en business journals.

Internationaal is Erkens zeer actief. Hij was visiting scholar bij HEC Parijs (Frankrijk) en aan de Booth School of Business van de universiteit van Chicago (V.S.). Voordat Michael aan de Erasmus School of Economics kwam werken was hij professor bij HEC Parijs. Daarnaast is hij nu als visiting professor verbonden aan de WHU-Otto Beisheim School of Management (Vallendar, Duitsland), de Anton de Kom Universiteit in Suriname en de ESSCA Graduate School of Management (Angers, Frankrijk).

Erkens over zijn aanstelling aan de universiteit: “Ik kijk er naar uit om bij Nyenrode aan de slag te gaan. Met name het werken met business-minded studenten aan hoe zij relevant onderzoek kunnen integreren binnen hun dagelijkse werk zie ik als een uitdaging. Daar zou ik mijn internationale ervaring zeker goed kunnen inbrengen. Verder zie ik de samenwerking met collega’s en studenten als inspiratie voor gezamenlijke nieuwe onderzoeksprojecten.”

Met de komst van Erkens wil Nyenrode het academisch fundament verder versterken: “Ik ben erg blij dat Michael Erkens tot mijn center toetreedt. Ik ben ervan overtuigd dat hij een grote bijdrage zal leveren aan het realiseren van onze onderzoekambities op het gebied van de externe verslaggeving door ondernemingen en andere organisaties”, aldus center-directeur Ruud Vergoossen.

Qua onderwijs zal Erkens vooral actief zijn in het onderzoekjaar van de MSc in Accountancy aan Nyenrode.

Bron & foto: Nyenrode

Ook jouw personaliabericht kosteloos op Accountancy Vanmorgen? Stuur de redactie een bericht (bij voorkeur met foto): redactie@accountancyvanmorgen.nl