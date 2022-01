41 WNT-meldingen in 2020, belangrijk deel overtredingen door accountant gesignaleerd

In 2020 zijn er in totaal 41 meldingen gedaan van overtredingen van de Wet normering topinkomens (WNT). Een belangrijk deel van de vermelde overtredingen is gesignaleerd door de accountant, die de facto fungeert als eerstelijns toezichthouder. Dat heeft minister Ollongren van Binnenlandse zaken laten weten in de WNT-jaarrapportage 2020 die onlangs naar de Kamer is gestuurd. Met de Kamerbrief informeert Ollongren over de voortgang van het topinkomensbeleid van het kabinet in de (semi-)publieke sector. Het algemeen bezoldigingsmaximum voor 2022 is vastgesteld op € 216.000, meldt de minister.

Toezicht en handhaving 2020

De WNT-jaarrapportage 2020 omvat zowel nieuw gemelde overtredingen als een actualisatie van overtredingen uit eerdere WNT-rapportages die nog in behandeling zijn. Een belangrijk deel van de vermelde overtredingen is gesignaleerd door de accountant, die de facto fungeert als eerstelijns toezichthouder. De verschillende WNT-toezichthouders (tweede lijn, zijnde het CIBG, de Autoriteit Woningcorporaties, de Inspectie van het Onderwijs en de Eenheid Toezicht WNT) kunnen ook proactief toezicht uitoefenen of reageren op signalen die zij langs andere wegen ontvangen.

Meldingen

Ten opzichte van de WNT-jaarrapportage 2019 zijn er 41 nieuwe meldingen. De helft van deze nieuwe meldingen (21) betreft een overtreding van de openbaarmakingsplicht, de andere helft betreft overschrijdingen van het toepasselijke bezoldigingsmaximum. Er zijn geen nieuwe overtredingen van de normering van de ontslagvergoeding gemeld of geconstateerd. Van de 41 nieuwe meldingen is de helft (21) nog in behandeling c.q. onderzoek, de andere helft (20) is afgehandeld (doorgaans is de betreffende overtreding ongedaan gemaakt zonder handhavingsmaatregelen).

Kamerbrief voortgang normering topinkomens (semi)publieke sector

WNT-jaarrapportage 2020