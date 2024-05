Model controleverklaring beschikbaar voor controle van zelfstandige WNT-verantwoording 2023

Om leden te ondersteunen bij de uitvoering van het WNT-controleprotocol 2023 heeft de NBA op 12 maart 2024 NBA Alert 47: Invloed intra-groep detachering op de controle van de WNT-verantwoording gepubliceerd. Hiervoor is nu een model controleverklaring beschikbaar.

NBA Alert 47 behandelt de invloed van intra-groep detachering op de controle van de WNT-verantwoording en in het bijzonder de controle van omvang dienstverband en bezoldiging. Aan de hand van gemeenschappelijke kenmerken en omstandigheden zijn in de NBA Alert aanwijzingen (voorbeelden) opgenomen voor de uitvoering van de opdracht en de oordeelsvorming.

De voorbeeldteksten voor de controleverklaring zijn opgesteld hebben betrekking op de controle van een zelfstandige WNT-verantwoording, waarbij sprake is van intra-groep-detachering zoals bedoeld in NBA Alert 47. In hoofdstuk 7 van de NBA Alert is de controle van de zelfstandige WNT-verantwoording behandeld.

Lees meer: NBA Alert 47

Bron: NBA