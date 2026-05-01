Vertrekpremie ex-topman NOS bijna vier keer hoger, fout ook niet opgemerkt door PwC

De NOS heeft in haar nieuwste jaarverslag bekendgemaakt dat de vertrekpremie van voormalig algemeen directeur Gerard Timmer aanzienlijk hoger is dan eerder gerapporteerd. In plaats van circa 19.500 euro blijkt de extra ontslagvergoeding 75.000 euro te bedragen, bijna vier keer zoveel.

Dat meldt RTL. Timmer trad in maart 2024 af na kritiek op zijn handelen tijdens zijn eerdere periode bij BNNVARA, waar hij volgens verwijten onvoldoende zou hebben opgetreden tegen misstanden bij programma’s als De Wereld Draait Door en Zembla. Ondanks zijn vertrek werd zijn salaris doorbetaald tot en met december 2024, wat resulteerde in een totale reguliere beloning van ruim 213.000 euro.

In het jaarverslag over 2024 meldde de NOS nog dat Timmer naast zijn salaris een extra ontslagvergoeding van 19.452 euro had ontvangen. Uit het nu gepubliceerde jaarverslag blijkt echter dat dit slechts een deel van de overeengekomen vertrekregeling betrof. Begin 2025 is het resterende bedrag uitgekeerd, waarmee de totale extra vergoeding uitkomt op 75.000 euro.

Volgens de NOS is de onjuiste vermelding in de jaarrekening 2024 het gevolg van een verkeerde interpretatie van de Wet Normering Topinkomens (WNT). Daardoor werd in de jaarrekening 2024 niet het volledige bedrag opgenomen en ontstond een onjuist beeld van de totale ontslagvergoeding. De omroep spreekt van een ‘technische omissie’.

Opvallend is dat deze fout ook niet werd gesignaleerd door de externe accountant. Zowel de NOS als de controlerend accountant gingen ervan uit dat de vergoeding gespreid over twee boekjaren verantwoord moest worden. De jaarrekening 2024 is gecontroleerd en goedgekeurd door PwC.

