WNT (nog) niet van toepassing: klacht ongegrond

Een accountant geeft een goedkeurende verklaring af bij de jaarrekening over 2022 van een stichting. De klacht die bij de Accountantskamer is ingediend gaat erover dat de accountant bij de controlewerkzaamheden ten onrechte geen toepassing heeft gegeven aan de Wet normering topinkomens (WNT). En verder dat zij ten onrechte het ANBI-formulier van de stichting niet heeft gecontroleerd.

De feiten

De accountant is sinds 2012 ingeschreven in het accountantsregister van de NBA. De stichting is in 2020 opgericht en heeft als doel een bijdrage te leveren aan de continuïteit van de zorg. Daarbij gebruikt de stichting een programma dat erop is gericht oud-zorgprofessionals en zorginstellingen aan elkaar te verbinden. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) financiert het programma.

De klager wijst erop dat niet alleen het ministerie van VWS subsidie verleent aan de stichting, maar ook de provincie Overijssel. De subsidie van de provincie Overijssel, die wordt verleend voor scholingsactiviteiten, is volgens klager eerder gedurende ten minste drie jaren verstrekt aan een rechtsvoorganger van de stichting. Omdat deze termijn waarin de rechtsvoorganger subsidie ontving naar stelling van klager meetelt, was de WNT in 2022 van toepassing op de stichting.

WNT van toepassing op subsidies drie jaren op rij

De Accountantskamer overweegt dat de WNT onder meer van toepassing is op in Nederland gevestigde rechtspersonen die voor een periode van drie achtereenvolgende kalenderjaren een of meer subsidies hebben ontvangen. Die subsidies moeten samen per kalenderjaar ten minste € 500.000,- bedragen en ten minste 50% uitmaken van de opbrengsten van de rechtspersoon in dat kalenderjaar. Als sprake is van een juridische fusie tellen de jaren waarin de rechtsvoorganger al subsidie boven deze drempel heeft ontvangen mee voor de toets aan het subsidiecriterium.

Wanneer een rechtspersoon onder het bereik van de WNT valt, is deze verplicht om in haar financiële jaarstukken een WNT-verantwoording op te nemen, waarin onder andere de namen en bezoldigingsgegevens van de topfunctionarissen staan vermeld. Dit geldt ook als de bezoldiging onder het bezoldigingsmaximum blijft.

Geen sprake WNT relevante rechtsvoorganger

Naar het oordeel van de Accountantskamer was de WNT in 2022 niet van toepassing op de stichting. Hiervoor is van belang dat de stichting in 2020 is opgericht, waardoor deze in 2022 nog geen drie jaar achtereen subsidies had ontvangen. Er is niet gebleken dat sprake is van een (voor de WNT relevante) rechtsvoorganger.

Omdat de stichting in 2022 nog niet onder het bereik van de WNT viel, was de stichting niet verplicht om in haar jaarrekening 2022 een WNT-verantwoording op te nemen. De stichting heeft dat ook niet op vrijwillige basis gedaan, aldus de Accountantskamer.

De Accountantskamer is van oordeel dat de accountant niet verplicht was om het ANBI-formulier te controleren. Zij had immers de opdracht om de jaarrekening 2022 van de stichting te controleren en het ANBI-formulier is geen onderdeel van deze jaarrekening. Klager heeft ook niet aangevoerd op grond waarvan hij mening is dat deze controle wel had moeten plaatsvinden.

Procedurenummer 23/1522 Wtra AK