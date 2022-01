ETL Nederland breidt groep uit met Tijssen cs Accountants en Adviseurs

ETL Nederland heet Tijssen cs Accountants en Adviseurs gevestigd in Malden van harte welkom bij de groep.

Tijssen cs Accountants en Adviseurs is een sterk, full service accountants- en advieskantoor dat haar oorsprong kent in 1968. Het kantoor zet de dienstverlening aan haar klanten zelfstandig en ongewijzigd voort. Het management blijft in handen van Ben Hubbers, Jacco Koot, Peter van den Brink en Marianne Milder.

ETL gaat in 2022 verder met het bundelen van de krachten van regionale MKB-kantoren in de accountancy en aanverwante dienstverlening. Kantoren die zich bij ETL aansluiten behouden de voordelen van autonomie in bedrijfsvoering en eigenaarschap. Ze kunnen rekenen op ondernemerschap en profiteren daarnaast van de voordelen van gedeelde services en samenwerking binnen een groter, internationaal gezelschap.