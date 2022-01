Taxperience breidt uit met notariaat

Taxperience groeit en biedt met ingang van 1 januari 2022 ook notariële diensten aan, meldt het belastingadvieskantoor.

Theo de Bie neemt het notariële team bij Taxperience onder zijn hoede: “Ondernemers vinden het fijn in één keer zowel fiscalisten als juristen aan tafel te hebben. Ter zake kundige professionals die allemaal tegelijkertijd vanuit hun eigen expertise naar alle aspecten van een zaak kijken. Efficiënter kan niet.”

Voor ondernemingen en ondernemers

Het notariële team, bestaande uit zeven professionals, trekt begin januari in het nieuwe Taxperience hoofdkantoor te ’s-Hertogenbosch en zal voor ondernemingen en ondernemers gaan optreden. Theo de Bie en zijn team hebben jarenlange ervaring met (internationaal) ondernemingsrecht, estate planning, familierecht en commercieel vastgoed. Kortom een allround team waar ondernemingen en ondernemers met al hun notariële aangelegenheden bij terecht kunnen.

Niet een gebruikelijke, maar wel een logische stap

“Misschien in de branche niet een gebruikelijke, maar voor ons een heel logische stap”, legt Ramon van Aarle, partner bij Taxperience uit: Wij zijn ‘de niet zo standaard’ speler in onze markt.” ‘Niet zo standaard’ past ook Theo de Bie persoonlijk goed: “Mijn klanten hebben mijn 06-nummer en ik bezoek hen ook graag. Dat informele is niet gebruikelijk in de notariële wereld, maar ik vind dat mooi. Zo werk ik nu al zo’n 10 jaar samen met Taxperience. Buiten dat ik dat altijd als heel prettig heb ervaren, weten we na al die jaren heel goed wat we aan elkaar hebben. Ons DNA is volledig complementair en ons samengaan onder de Taxperience vlag is dus geen experiment, maar een logische vervolgstap om onze klanten nog beter van dienst te kunnen zijn.”

Taxperience N.V.

Taxperience is een onafhankelijke dienstverlener, gespecialiseerd in fiscaal, juridisch en notarieel advies aan ondernemers en ondernemingen. Opgericht in 2006 en met vestigingen in s’-Hertogenbosch, Rotterdam, Amsterdam en Moskou is Taxperience uitgegroeid tot één van de toonaangevende belastingadvieskantoren van Nederland. Taxperience ondersteunt met ruim 50 medewerkers het mkb tot multinational en biedt naast advies ook interim solutions en tax tooling.

Foto: Theo de Bie