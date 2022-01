ETL Nederland breidt uit met Anno Accountants

Voor de derde keer in een maand kondigt ETL Nederland aan zijn groep uit te breiden. Anno Accountants uit Schaijk is toegevoegd aan het netwerk.

Anno Accountants is een jong, regionaal en actief betrokken accountantskantoor dat voornamelijk gericht is op het midden- en kleinbedrijf. Het kantoor is gevestigd in het nieuwe centrum van Schaijk. In de aansturing van het bedrijf verandert niets, wel wijzigt de naam. Het kantoor gaat verder als onderdeel van Konings & Meeuwissen, dat als accountantskantoor actief is in de regio Nijmegen en Oss.

Krachtenbundeling

ETL gaat in 2022 verder met het bundelen van de krachten van regionale MKB-kantoren in de accountancy en aanverwante dienstverlening. Kantoren die zich bij ETL aansluiten behouden de voordelen van autonomie in bedrijfsvoering en eigenaarschap. Ze kunnen rekenen op ondernemerschap en profiteren daarnaast van de voordelen van gedeelde services en samenwerking binnen een groter, internationaal gezelschap. ETL Nederland maakt onderdeel uit van ETL Global, een internationale organisatie die gevestigd is in meer dan 50 landen.