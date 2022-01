Steeds meer ondernemers betalen omzetbelasting en loonheffing met iDEAL

Bij de Belastingdienst betalen veel ondernemers inmiddels omzetbelasting en loonheffing met iDEAL, meldt de fiscus. In 2021 ontving de Belastingdienst 185.178 iDEAL-betalingen, een verdrievoudiging ten opzichte van een jaar eerder.

Gemakkelijk en foutloos

“De grootste winst van iDEAL is dat betalingen gemakkelijk en foutloos gaan”, vertelt projectmanager MKB Paul Jairath. “Dat past in de missie van de Belastingdienst om aangifte doen en het betalen van belasting makkelijker te maken voor ondernemers.” “En met iDEAL weten ook wij zeker dat het in één keer goed gaat”, vervolgt productmanager Betalingsverkeer Ulli van Kerkfort. “Achteraf corrigeren is vervelend en kan tijdrovend zijn. Iedereen die wel eens iets online heeft gekocht, kent het gemak van iDEAL. Je hoeft geen gegevens over te typen, het is aanklikken en klaar. Alle benodigde betaalgegevens zitten automatisch ingebakken.”

Meer dan 500 miljoen

Ulli: “We begonnen heel klein in 2018. De eerste jaren ontvingen we een paar duizend iDEAL-betalingen. Afgelopen jaar kwamen er meer dan 3 keer zoveel betalingen binnen als in 2020. Qua bedragen ontvingen we in 2021 meer dan 570 miljoen euro via iDEAL.” “185.178 betalingen is natuurlijk een mooi aantal, maar de Belastingdienst ontvangt in totaal 45 miljoen betalingen per jaar”, meldt Ulli. “Het zou geweldig zijn als die allemaal met hetzelfde gemak betaald kunnen worden, maar zover is het nog niet.”

Ambities

Volgens Paul neemt het gebruik van de iDEAL-betaalmogelijkheid steeds verder toe. “Zoals Ulli al aangaf is het bijna verdrievoudigd sinds 2020. iDEAL biedt écht veel gemak voor de ondernemer. We hopen dit jaar daarom nog meer softwareontwikkelaars van boekhoud- en salarissoftware aan te laten sluiten. Zo maken we het samen makkelijker voor ondernemers. We willen de iDEAL-functionaliteit ook aanbieden via het portaal Mijn Belastingdienst Zakelijk. Zo ondersteunen we de ondernemers die zelf via het portaal aangifte omzetbelasting doen. Deze functionaliteit staat voor eind dit jaar gepland.”

Bron: Belastingdienst