Jurriaan Pouw wordt CFO van HEMA

Per 1 april wordt Jurriaan Pouw (45) de nieuwe financiële topman van retailer HEMA. Pouw, die accountancy en management accounting studeerde, volgt Joost de Beijer op. Die is na twee jaar toe aan een nieuwe uitdaging.

Pouw deed in de jaren negentig een bachelor Accountancy aan de Hogeschool Utrecht. Na een traineeship bij PwC (1998) studeerde hij management accounting en control aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Van augustus 2001 tot oktober 2003 werkte hij als finance consultant bij PwC, om daarna de overstap te maken naar C1000. Hier klom hij op tot CFO (2013-2015). Na de overname door Jumbo hield hij zich vooral bezig met e-commerce.

Familie van Eerd

HEMA is sinds eind 2020 in handen van Jumbo-familie Van Eerd en investeringsmaatschappij Parcom. Zij namen de warenhuisketen over van een groep schuldeisers. De winkels van Jumbo hebben HEMA-schappen met non-foodartikelen. Sinds de overname heeft HEMA een nieuwe strategie. De warenhuisketen legt onder leiding van CEO Saskia Egas Reparaz de focus op de eigen winkels en webshops in Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk. Voorheen wilde HEMA een wereldmerk worden. Nu het concern in rustiger vaarwater is gekomen vindt Joost de Beijer het een goed moment het stokje door te geven. De register accountant (Tilburg) was CFO van HEMA sinds februari 2020.