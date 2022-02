Wim Getkate associate partner bij Ebben Partners

Wim Getkate is per januari als associate partner aangetreden bij onderzoeks- en adviesbureau Ebben Partners.

Getkate is dit jaar zelf gestart met Akkers Financieel & Forensisch Advies. Hij heeft ruim twintig jaar ervaring als registeraccountant in het mkb en ruim twaalf jaar ervaring met integriteitsonderzoeken, beide opgedaan bij EY. Hij is daarnaast anderhalf jaar betrokken geweest bij bij hulp- en vluchtelingenorganisatie ZOA, waar hij zich met name heeft beziggehouden met het voorbereiden van donorprojectaudits, interne kwaliteitsaudits en integriteitsvraagstukken.

Businesspartners

Door de samenwerking met Ebben, dat is opgericht in 2015, ontstaat een nieuw businesspartnership tussen Ebben Partners en Akkers Financieel & Forensisch Advies. ‘Wim Getkate RA is een gelouterd onderzoeker met gevoel voor de menselijke maat. Zo kent zijn netwerk van accountants- en advocatenkantoren hem. In zijn vakgebied heeft Wim zich ontwikkeld tot een generalist met vele financieel-economische en integriteitsonderzoeken op zijn palmares.’ Bij Ebben wordt vooral gefocust op de kennis en ervaring van Getkate in de zorgsector, de vastgoedsector, de onderwijssector en de lokale overheden.