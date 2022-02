Usha Ganga (NBA) over diversiteit binnen accountantsberoep

Usha Ganga, themaregisseur Duurzaamheid bij de beroepsorganisatie, denkt dat de branche in twee stappen meer divers en inclusiever kan worden. Alleen maar accountants die excelleren in structuur en regels leidt niet tot de beste resultaten.

Twee stappen

Ganga zegt dit in een interview op de website van de NBA. Volgens haar kan de branche in twee stappen diverser en inclusiever worden. In de eerste plaats vindt ze het belangrijk dat er duidelijker wordt uitgesproken op basis van welke waarden er wordt gehandeld. Dat kan in teamverband, maar ook op een afdeling. ‘Bij de NBA zijn we met open gesprekken gestart onder leiding van de School of Life. Dat kan soms ongemakkelijk zijn, maar openheid loont is mijn overtuiging.’ De tweede stap is dat diversiteit ook na enkele jaren hoog op de agenda blijft staan. ‘Voor dat laatste is het ook belangrijk om blijvend aandacht te houden voor de cultuur in je organisatie en de tone at the top. Dus kijk vooral ook zelf in de spiegel: welke cultuur zet je zelf eigenlijk neer? Welke norm blijkt er uit de grappen die je maakt? Cultuur maak je met elkaar.’

Blauwen

Ganga zegt de afgelopen jaren steeds meer te zijn gaan inzien hoe belangrijk diversiteit en inclusie is. Gender equality is een van de VN Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Ze gelooft dat juist diversiteit tot successen leidt. ‘Wij kunnen als beroep de verschillen nog meer koesteren. Ik merk in de beroepsgroep wel dat er soms een bijna heilig geloof is dat de accountant “blauw” is, oftewel hangt aan structuren en regels. Toch zou een team dat alleen uit “blauwen” bestaat niet goed kunnen functioneren. Sterker nog: ik geloof dat iedereen het best tot zijn recht komt als je vanuit je kracht kunt werken en handelen. En dat gaat vooral als verschillen als waarde worden gezien en niet als probleem.’

Lees hier het hele interview.