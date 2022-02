Aon: uitkering beleggingspensioen vorig jaar met 4,5% gestegen

Werknemers met een zogeheten beschikbare premieregeling, ofwel een pensioen op basis van beleggingen, hebben hun (verwachte) pensioenuitkering in het tweede en derde kwartaal van vorig jaar met zo’n 4,5% zien stijgen, meldt Aon.

In het tweede en derde kwartaal van vorig jaar is de toekomstige pensioenuitkering op basis van de beschikbare premieregeling voor een 40-jarige werknemer met een modaal inkomen gestegen van € 1.003 naar € 1.049 per maand. ‘In het tweede en derde kwartaal van dit jaar steeg de rente en was er sprake van meewind op de aandelenbeurzen. Dus ook DC-regelingen profiteerden van de gunstige omstandigheden op de financiële markten.’

Schommelingen worden gangbaar

Eén op de zeven werknemers heeft nu een DC-regeling, waarbij de pensioenuitkering niet vooraf wordt toegezegd, maar afhankelijk is van de behaalde beleggingsresultaten. ‘Dat aantal zal met de nadere uitwerking van het pensioenakkoord toenemen, aangezien een beschikbare premieregeling dan de standaard wordt. Daarmee zullen schommelingen in de uitkering gangbaar worden. Er zijn wel dempingsmechanismes ontworpen om die schommelingen te dempen.’

2021 goed pensioenjaar

Aon baseert zich op de eigen Pensioenvergelijker, een index waarmee ieder kwartaal de potentie van beschikbare premieregelingen wordt gepeild. Die index stond op 1 april 2021 nog op 104 punten en liep de kwartalen erna dus op. ‘De rente steeg in totaal met wel 42 basispunten en de aandelen stegen met bijna 7%. We weten inmiddels dat het laatste kwartaal van 2021 ook goed was. Per saldo zal 2021 een goed jaar zijn voor zowel DC-regelingen als regelingen bij pensioenfondsen.’

Verschil sterker voor jongeren

Vergeleken met de middelloonregelingen die pensioenfondsen nu nog aanbieden is voor een 40-jarige de uitkomst bij een DC-regeling hoger. ‘Voor de jongere is dit beeld sterker en zijn de verschillen groter. Dit komt onder andere omdat er in de middelloonregeling aanzienlijke buffers aangelegd moeten worden afhankelijk van het beleggingsbeleid in tegenstelling tot DC èn de huidige lage rentestanden. Uit berekeningen waarbij we overgaan van een middelloon bij een pensioenfonds naar één van de twee nieuwe contracten zien we dat bij de stap overgaan naar lifecycle-beleggen veelal een plus ontstaat.’