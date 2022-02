Jos Jonkers nieuwe CEO SBR Nexus

Jos Jonkers (39) is per 1 maart benoemd tot de nieuwe CEO van SBR Nexus. Hij studeerde als bedrijfseconoom af op het onderwerp XBRL en werkte eerder als accountant bij PwC.

Daarnaast heeft Jonkers veertien jaar bancaire ervaring binnen ING Real Estate Finance op gebieden als kredietanalyse, funding, sales, project- en productontwikkeling en was hij onderdeel van het managementteam. Zijn laatste functie was Director Operations and Business Development bij ING REF NL. Met zijn aanstelling streeft Jonkers naar een centrale rol voor SBR Nexus in het digitaal verbinden van professionele dienstverleners en ondernemers op basis van gestandaardiseerde zakelijke data.

Sterke samenwerking met softwareleveranciers nodig

Met ruime ervaring in accountancy en uitgebreide vastgoedkennis ziet Jonkers het grote belang van SBR Nexus in de markt: “Gestructureerde data-uitwisseling tussen accountants, taxateurs, klanten en banken is de enige manier om de financiering sneller rond te krijgen. Dit vraagt ook om een sterke samenwerking met softwareleveranciers. Daarnaast zorgen gestandaardiseerde data voor meer kennis en inzicht en kunnen ondernemers sneller stappen maken. Het veilig delen van data speelt hierbij ook een grote rol.”

Jonkers volgt Sander Middendorp op, die eind vorig jaar na ruim drie jaar opstapte als CEO bij de ontwikkelaar van marktstandaarden.