Van Rij laat onderzoek doen naar onterecht fraudeursstempel voor belastingadviseurs

Staatssecretaris Van Rij (Fiscale zaken) laat een extern onderzoek uitvoeren naar de werkwijze van het Combiteam Aanpak Facilitators (CAF) van de Belastingdienst, dat mogelijk een groot aantal belastingadviseurs ten onrechte het etiket fraudeur heeft opgeplakt.

Kamerlid Van der Lee (GroenLinks) had vragen gesteld over berichten in de media dat 200 belastingadviseurs ten onrechte zouden zijn bestempeld als fraudeur. Van Rij antwoordt dat het CAF in september 2013 startte op basis van diverse casussen waarbij mogelijke systeemfraude in de inkomstenbelasting en de betrokkenheid van belastingadviseurs centraal stond. ‘Deze casussen zijn door het CAF beoordeeld en waar nodig verder onderzocht. In de periode van 2014 tot 3 juli 2020 heeft het CAF in totaal 218 casussen opgevoerd waarbij mogelijke systeemfraude in de inkomstenbelasting en de betrokkenheid van belastingadviseurs centraal stond. Het onderhanden werk van het CAF is per 3 juli 2020 opgeschort.’

Facilitator

In de casussen stonden belastingadviseurs als ‘facilitator’ van mogelijke fraude centraal. Het ging met name om facilitators van wie het vermoeden bestond dat zij massaal onjuiste aanvragen en/of verzoeken indienden ten behoeve van hun cliënten ‘van een bepaalde financiële omvang’. Van Rij laat een onderzoek doen naar de werkwijze van CAF en informeert de Kamer daar later over. Wel is duidelijk dat aftrekposten die zeer ruim uitstegen boven het landelijk gemiddelde in combinatie met andere signalen aanleiding konden zijn om een onderzoek in te stellen naar een belastingadviseur. ‘Er werd dan onderzocht of deze belastingadviseur de aangiften die hij/zij voor de cliënten indiende (on)juist of (on)volledig heeft ingevuld. Als uit onderzoek bleek dat sprake was van onjuiste en/of onvolledige ingevulde aangiften van een bepaalde financiële omvang dan werd door het CAF contact gezocht met de contactambtenaar. Deze trad vervolgens in overleg met de FIOD en het Openbaar Ministerie (OM) om te bezien of de belastingadviseur die de aangiften heeft ingediend, strafrechtelijk vervolgd moest worden door het OM.’

Bewijsstukken afgekeurd

Van der Lee wilde ook weten of de bewijsstukken en bonnen van de verdachte belastingadviseurs in meerdere gevallen niet te vinden waren of afgekeurd werden. Maar Van Rij kan niet ingaan op individuele gevallen, schrijft hij. ‘De Belastingdienst gaat zorgvuldig om met bewijstukken en bonnen die de Belastingdienst ontvangt van belastingplichtigen en/of hun belastingadviseurs op grond waarvan zij aannemelijk willen maken dat de ingediende aangifte juist is. Deze bonnen en bewijsstukken zijn van belang voor onderzoek en oordeelsvorming over mogelijk misbruik. In het geval er geen bewijsstukken (bij voorbeeld bonnen) worden aangeleverd ontbreekt een onderbouwing van de aftrekpost en dat kan ertoe leiden dat de aftrekpost niet wordt geaccepteerd. In het geval sprake is van veelvuldige en omvangrijke onrechtmatige opvoering van aftrekposten kan worden overgegaan tot navordering of een strafrechtelijke vervolging.’

Geen herstelregeling voor belastingadviseurs

Van Rij heeft geen beeld van het aantal belastingadviseurs en hun klanten die zich gemeld hebben bij de hersteloperatie. ‘Wel is bekend dat inmiddels bijna 52.000 ouders zich gemeld hebben als gedupeerden voor de kinderopvangtoeslag. Een deel hiervan kan klant van een belastingadviseur zijn geweest en niet uit te sluiten is dat ook belastingadviseurs zich als gedupeerden gemeld hebben.’ Ouders waarvan is vastgesteld dat ze gedupeerd zijn, zullen compensatie ontvangen, een excuusbrief krijgen en een verklaring ‘geen fraudeur’. Er is geen aparte herstelregeling voor belastingadviseurs.