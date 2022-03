RSM verhuist naar iconisch pand ‘De Oorsprong’

Per maart 2022 verhuist RSM naar het iconische pand ‘De Oorsprong’ in Utrecht. RSM groeide uit haar jasje in het pand aan de Maliesingel. Het kantoor werd te klein om alle accountants, fiscalisten en consultants te huisvesten en om tevens klanten goed te kunnen ontvangen. Het nieuwe kantoor is een prachtige en unieke plek in Utrecht waar RSM ontzettend blij mee is. Vestigingsleider en fiscaal partner Aiko Koster: ‘Met deze keuze willen wij laten zien hoe belangrijk wij het vinden om lokaal betrokken en verbonden te blijven met onze klanten in deze regio. Uiteraard nodigen wij onze klanten van harte uit voor een goede kop koffie en een rondleiding.’

De verhuizing stelt RSM in staat om haar verdere groei te realiseren, maar nog altijd volgens haar kernwaarden te blijven opereren; namelijk op betrokken, verantwoordelijke, eigenzinnige en vernieuwende wijze. ‘Doordat wij zo zoveel mogelijk betrokken zijn en kennis & inzichten delen, luisteren wij niet alleen naar onze klanten, maar begrijpen wij ze ook echt. Op deze manier ervaren onze klanten waar RSM voor staat: ‘The Power of Being Understood’ ‘, aldus Koster.

Van rijke historie naar verantwoordelijk hedendaags gebruik

Het monumentale pand ‘De Oorsprong’ is gelegen nabij de Biltstraat en stamt uit 1823. Het is oorspronkelijk gebouwd als buitenplaats voor de cementfabrikant Cazius met bijbehorende tuin in Engelse stijl. Enkele bomen in deze tuin stammen nog uit 1879. Meer recentelijk werd het pand gebruikt als bekend vastgoedkantoor. Een perfecte basis voor de Real Estate desk van RSM, maar zeker ook de overige diensten van RSM; variërend van fiscaal en accountancy advies tot consulting op het gebied van M&A (Mergers & Acquisitions) met o.a. Corporate Finance en Due Diligence. Op deze vestiging zullen zeker 75 medewerkers de klanten adviseren en begeleiden. De verschillende etages in het pand zijn naar een klassieke, maar hedendaagse stijl aangepast en voorzien van de juiste voorzieningen om fijne werkplekken te creëren. Daarnaast is het zeker ook mogelijk om evenementen organiseren, zoals een mooie ontvangst in de prachtige en-suite kamers of een

gezellige borrel aan de bar in de kelder. Kortom: het is een erg fijne ontvangst- en werklocatie met prachtige allure midden in de stad, zo stelt RSM.