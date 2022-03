‘TVL-steun tientallen miljoenen te hoog’

De TVL-regeling heeft de overheid zeker tientallen miljoenen euro’s te veel gekost, zegt Auxilium-directeur John Weerdenburg in het FD. Volgens hem ‘klopt de regeling voor geen meter’.



De krant ging te rade bij accountants en fiscalisten om na te gaan of de TVL-steun niet hoger uitpakt dan de werkelijke vaste lasten. Weerdenburg denkt dat dat wel het geval is; in de branche zou rondgaan dat er nog wel eens een parlementaire enquête over zal worden gehouden. De methode waarbij de staatssteun wordt bepaald aan de hand van het verlies aan omzet en een inschatting van de kosten per sector, is met name gunstig voor zuinige bedrijven met hoge winstmarges. Juist de bedrijven die het moeilijk hadden door de coronamaatregelen, hebben minder profijt gehad. Dat laatste bevestigt Economische Zaken aan het FD. ‘Een bedrijf met hogere vaste lasten dan het sectorgemiddelde, zal ondergecompenseerd worden’, maar: ‘Over de hele linie is er van structurele overcompensatie geen sprake.’

Marchanderen met omzet

Volgens onder anderen Novak-voorzitter Marco Moling en fiscalist Ashwin van der Flier is het echter anders. Dennis Peeters van Accountax Bedrijfsadviseurs geeft aan dat er met omzetcijfers te marchanderen valt. ‘De ondernemer kan bijvoorbeeld de referentieperiode aanpassen.’ Peeters denkt dat je beter naar de kasstroom kunt kijken.

Zelf geen TVL aangevraagd

Voor de TVL van het vierde kwartaal van 2021 geldt een omzetverliesdrempel van 20% en een steunpercentage per bedrijfsactiviteit. Sauna’s krijgen bijvoorbeeld meer omzetverlies vergoed dan producenten van rubber en kunststof. Voor restaurants geldt een kwart van de omzetdaling als TVL-percentage. ‘Het is alles of niets’, zegt Weerdenburg. ‘Je kunt niet zeggen; doe mij maar de echte kosten. En dan is de TVL ook nog eens onbelast.’ Auxilium kreeg zelf in 2021 te maken met een omzetdaling van 30% ten opzichte van 2019, maar vroeg geen TVL aan: ‘De daling kwam vooral door de nieuwe opleidingsregels van de NBA en had minder te maken met Covid.’

Bron: FD