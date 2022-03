Accountantskantoren mogen Oekraïners vanaf 1 april (tijdelijke) baan geven

Het kabinet hoopt met ingang van 1 april een uitzondering te maken op de tewerkstellingsvergunning voor Oekraïners. Op die manier kunnen werkgevers makkelijker Oekraïense vluchtelingen aannemen wanneer zij aan het werk willen.

Wel is er een meldplicht, melden de betrokken ministers van de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing. Die commissie is door het kabinet ingesteld om de situatie rond de Oekraïense vluchtelingen aan te pakken. Voor een zogenoemde tewerkstellingsvergunning is een arbeidsmarkttoets nodig, waardoor bedrijven eerst op zoek zouden moeten naar geschikte kandidaten in landen in de Europese Economische Ruimte. Dat maakt het bijna onmogelijk om werknemers van buiten die landen aan te nemen. Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) kondigde eerder al aan dat ze een uitzondering op die vergunning wil.

KPMG

KPMG stelt dat haar eerste prioriteit de veiligheid van collega’s in Oekraïne is. Het Europese team heeft alles in het werk gesteld om de circa 550 medewerkers in veiligheid te brengen. Daarnaast hebben zij twee maanden salaris vooruitbetaald gekregen. Oekraïense en voormalig (Wit)Russische collega’s die aangeven dat ze al dan niet tijdelijk in een ander (Europees) land bij KPMG willen werken, worden via een internationaal centraal gecoördineerd proces begeleid. Dat stelt ons in staat elke collega met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en persoonlijke aandacht te helpen. Professionals uit de getroffen gebieden die niet bij KPMG werkzaam zijn en aankloppen voor een baan in Nederland, kunnen via een versnelde persoonlijke procedure bij KPMG solliciteren. Iedere sollicitant krijgt een persoonlijk gesprek om hem of haar op weg te helpen naar een mogelijke passende functie. Op dit moment hebben zich tientallen mensen gemeld en naar verwachting zal dat aantal verder oplopen.

EY

EY laat weten dat allemaal pril is en de aantallen in Nederland nog klein zijn. Maar het kantoor ziet wel een trend. In Nederland is net de eerste Oekraïnse collega met zijn familie ontvangen. Dat gebeurt als onderdeel van een bredere EMEIA aanpak waarbij EY-collega’s uit Rusland, Belarus en Oekraïne in andere Europese landen worden ondergebracht. De meerderheid van de collega’s uit deze landen wordt in de centraal en zuid-Europa en in Azië ondergebracht, maar vooral in Polen waar ze vanuit een virtuele hub aan het werk kunnen blijven. Hoeveel accountants/fiscalisten uiteindelijk naar Nederland komen, is voor EY nog niet te zeggen.

Andere kantoren

PwC heeft een programma opgezet om collega’s uit Oekraïne te detacheren in andere landen. Het Nederlandse kantoor heeft nog geen verzoeken voor een tijdelijke werkplek gekregen, laat een woordvoerder weten. BDO stelt dat er in Nederland nog geen accountants uit de Oekraïne werkzaam zijn, maar bij BDO Duitsland al wel. Ook bij Moore MTH zijn collega’s uit Oekraïne welkom. Bestuursvoorzitter Olaf ten Hoopen laat weten dat er nog geen concrete verzoeken zijn binnengekomen. Hij denkt dat veel gevluchte collega’s al elders onderdak hebben gevonden.