Meerderheid bedrijven en instellingen mist deadline UBO-register

Nog geen 45% van de bedrijven en instellingen die zich uiterlijk 27 maart moesten inschrijven in het UBO-register heeft dat op tijd gedaan. Dat schat het ministerie van Financiën in, meldt het FD.

Organisaties die geen UBO hebben laten registreren in het Handelsregister lopen vanaf nu kans op een boete of een taakstraf. De consequenties kunnen groter zijn, want banken moeten van nieuwe zakelijke relaties een bewijs van registratie vragen. Als er geen UBO-inschrijving kan worden getoond, kan dan bijvoorbeeld geen nieuwe bankrekening worden geopend.

Geen uitstel

Het lage aantal inschrijvingen diende zich al aan. Ruim een week voor de deadline had pas ruim een kwart van de daartoe verplichte ondernemers zich ingeschreven in het register bij de Kamer van Koophandel. Veel ondernemers bleken, ondanks verschillende informatiecampagnes, nog steeds niet op de hoogte te zijn van de verplichting. Werkgeversorganisaties hadden daarom om uitstel gevraagd en ook verschillende partijen in de Tweede Kamer voelden voor uitstel van de deadline. Daarbij speelt ook een rol dat er een zaak over het Luxemburgse UBO-register bij het Europees Hof van Justitie loopt die mogelijk consequenties voor Nederland kan hebben. Het ministerie van Financiën liet echter weten niet van plan te zijn om de deadline voor inschrijving in het UBO-register uit te stellen.

Handhaving Belastingdienst

De Belastingdienst gaat controles uitvoeren om te checken of er aan de verplichting is voldaan. Die geldt voor uiteindelijk belanghebbenden (ultimate beneficial owners) die een belang van minimaal 25% in een onderneming hebben. De handhaving door de fiscus zal risicogebaseerd zijn, gericht op ‘juridische entiteiten met hogere witwasrisico’s’. Bedrijven krijgen eerst nog een laatste waarschuwing en de kans om zich alsnog te registeren.

