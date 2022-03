Geen uitstel van deadline voor UBO-registratie, pas ruim een kwart heeft zich ingeschreven

Het ministerie van Financiën is niet van plan om de deadline voor inschrijving in het UBO-register uit te stellen. Werkgeversorganisaties hadden daarom gevraagd en ook verschillende partijen in de Tweede Kamer voelen voor uitstel van de deadline. Er wordt echter vastgehouden aan 27 maart, laat het ministerie aan het FD weten.

Nog maar weinig inschrijvingen

Ruim een week voor de deadline heeft pas ruim een kwart van de daartoe verplichte ondernemers zich ingeschreven in het register bij de Kamer van Koophandel. Veel ondernemers blijken, ondanks verschillende informatiecampagnes, nog steeds niet op de hoogte te zijn van de verplichting. En dat terwijl ondernemers tegen een boete of een taakstraf aan kunnen lopen als ze niet staan ingeschreven. De Belastingdienst gaat controles uitvoeren om te checken of er aan de verplichting is voldaan. Die geldt voor uiteindelijk belanghebbenden (ultimate beneficial owners) die een belang van minimaal 25% in een onderneming hebben.

Europees Hof van Justitie

Een ander deel van de UBO’s heeft mogelijk de recente ontwikkelingen rond het UBO-register afgewacht voor ze zich inschreven. Het Europees Hof van Justitie buigt zich momenteel namelijk over de rechtmatigheid van het Luxemburgse UBO-register. Ondernemersverenigingen VNO-NCW en MKB-Nederland pleitten daarom onlangs voor uitstel van de verplichte inschrijving, in afwachting van de uitspraak van de Europese rechter. Ook verschillende partijen in de Tweede Kamer twijfelden om die reden over de vraag of het wel verstandig is om aan de deadline vast te houden. CDA, VVD en SGP stelden daarover Kamervragen aan minister Kaag van Financiën. Ook de ChristenUnie zegt woensdag wel wat voor uitstel te voelen, meldt het FD.

Het ministerie van Financiën lijkt daar dus geen gehoor aan te gaan geven. Dat betekent dat veel ondernemers nu haast moeten gaan maken met inschrijving.