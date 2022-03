Mkb’ers en particulieren op fraudelijst fiscus horen snel meer over compensatie

De ongeveer 270.000 mkb-ondernemers en particulieren die op de onrechtmatige fraudelijsten van de Belastingdienst stonden krijgen in april meer duidelijkheid over een mogelijke tegemoetkoming. Staatssecretaris Van Rij van Financiën wil dan de opzet van een compensatieregeling met de Tweede Kamer delen, schrijft hij in een nieuwe Kamerbrief.

Van Rij ‘geschrokken’ van bevindingen PwC

De staatssecretaris stuurde dinsdag de laatste delen van het onderzoek van PwC naar de zogeheten Fraudesignaleringsvoorziening (FSV) van de Belastingdienst naar de Tweede Kamer, waarin ook de gevolgen voor mkb’ers in kaart zijn gebracht. FSV was het frauderegistratiesysteem waar bij de fiscus mee werd gewerkt. ‘Ook de conclusies van de laatste twee rapporten zijn ernstig’, laat Van Rij onder meer weten. ‘Ik ben geschrokken van de bevindingen door PwC. Het feit dat PwC voorbeelden heeft gevonden van vermeldingen van nationaliteit in handleidingen en een daderprofiel is onacceptabel en moreel verwerpelijk. Dit had niet mogen gebeuren.’

Compensatie

Van Rij schrijft verder dat, nu de onderzoeken van PwC voltooid zijn, de contouren van een tegemoetkomingsregeling voor onterechte gevolgen van FSV-registratie verder ingevuld kunnen gaan worden. ‘Ik verwacht in april, en niet zoals eerder toegezegd in het eerste kwartaal van 2022, mijn voorstellen nader uiteen te kunnen zetten. Daarbij zal ik ook ingaan op het totaalbeeld naar aanleiding van de verschillende PwC rapporten.’

Kamerbrief bij PwC-rapporten FSV: MKB en query’s aan de Poort