Nieuw bewijs dat fiscus extra kritisch keek naar allochtonen

Belastingbetalers met een buitenlandse nationaliteit en/of achternaam lopen meer kans tot fraudeur bestempeld te worden dan andere Nederlanders. Dit blijkt uit de laatste twee (van vijf) onderzoeken van PwC.

‘Zeer ernstig’

De bewijzen dat de Belastingdienst burgers van niet-Nederlandse herkomst structureel discrimineert – of dat in elk geval tot voor kort deed – stapelen zich steeds verder op. Dit is het beeld dat oprijst uit de laatste twee van vijf onderzoeken van PwC naar fraudebestrijding door de Belastingdienst. Staatssecretaris Marnix van Rij (Belastingdienst) noemt de nieuwste bevindingen ‘zeer ernstig’, ‘moreel verwerpelijk’ en ‘onacceptabel’.

Daderprofiel

Jaarlijks onderwerpt de fiscus ongeveer 20 duizend van de 12 miljoen belastingaangiften aan een nadere inspectie. PwC stelt vast dat de Belastingdienst daarbij gebruikmaakte van een ‘daderprofiel’: jonge alleenstaande mannen ‘van buitenlandse komaf’ werden als potentieel verdacht aangemerkt. Deze specifieke groep werd opgenomen in het interne frauderegister, de Fraude Signalering Voorziening (FSV). De fiscus bekeek de aangiften van de 244 duizend burgers op deze zwarte lijst veel kritischer dan die van andere burgers. FSV’ers konden bovendien geen betalingsregeling treffen voor belastingschulden. Binnen de Belastingdienst circuleerde ook een instructie extra goed te kijken naar aangiften waarin hoge schenkingen aan moskeeën als aftrekpost werden opgevoerd. Hoge schenkingen aan kerkelijke instellingen waren alleen verdacht als deze gedaan werden door een ‘niet-autochtoon’.

Compensatie

Vorige maand kwamen meer bewijzen naar buiten dat discriminatie van ‘buitenlanders’ geen incident is bij de dienst. Staatssecretaris Van Rij werkt aan een compensatieregeling voor de (minstens) 120 duizend mensen die ten onrechte als fraudeur in de FSV stonden. Hij wil in april met een eerste voorstel komen. De onderzoekers van PwC sluiten niet uit dat er – voor ambtenaren waarschijnlijk belastende – informatie bewust is gewist.