Arbeidsovereenkomst met meerdere arbeidsomvangen: mogelijke teruggaaf

De staatssecretaris van Sociale Zaken heeft een gewijzigd standpunt ingenomen over een arbeidsovereenkomst waarin de werkgever met de werknemer meerdere arbeidsomvangen met een aantal uren per dag, week of maand heeft afgesproken. Dit kan gevolgen hebben voor de AWf-premie in 2020, 2021 en 2022. Werkgevers die te veel premie hebben betaald kunnen deze premie terugvragen, meldt de Belastingdienst.

Een arbeidsovereenkomst met meerdere arbeidsomvangen met een aantal uren per dag, week of maand, wordt niet meer als een oproepcontract gezien. Dit gewijzigde standpunt gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari 2020. Hierdoor kan voor deze arbeidsovereenkomst de lage premie AWf gelden en kun je misschien te veel betaalde premie terugkrijgen.

Gevolgen voor de premie AWf

Op een arbeidsovereenkomst met meerdere arbeidsomvangen met een aantal uren per dag, week of maand mag je de lage premie AWf toepassen, als je ook aan de volgende voorwaarden voldoet:

De arbeidsovereenkomst geldt voor onbepaalde tijd.

De arbeidsovereenkomst is schriftelijk vastgelegd.

Let op: het gewijzigde standpunt geldt voor 2020, 2021 en 2022. De Belastingdienst komt op een later moment met informatie over hoe je vanaf 2023 met deze arbeidsovereenkomsten moet omgaan en wat voor invloed dat heeft op de premie AWf.

Voorbeeld lage premie AWf

De werkgever heeft met de werknemer een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd voor 24 uur per week. Hierin staat dat de werknemer elk jaar in de piekperiode 32 uur per week gaat werken. In dit geval is sprake van een arbeidsovereenkomst met meerdere arbeidsomvangen met een aantal uren per week. De werkgever past dan het hele jaar de lage premie AWf toe.

Nuluren- en min-maxcontracten = oproepcontracten

Heeft de werkgever met de werknemer een nulurencontract of min-maxcontract (bandbreedtecontract) afgesloten? Dan blijft wel sprake van een oproepcontract. Voor deze arbeidsovereenkomsten wijzigt er dus niets: de hoge AWf-premie is en blijft van toepassing.

Stappenplan teveel betaalde AWf-premie terugvragen

De te veel betaalde premie AWf kun je terugkrijgen door de aangiften loonheffingen te corrigeren. Volg daarvoor de volgende stappen:

Stap 1: Inkomstenverhouding corrigeren in de aangifte loonheffingen

Je corrigeert de ingestuurde aangiften als volgt:

Je zet de contractindicaties op J/J/N (onbepaalde tijd, schriftelijk, geen oproep).

Je verplaatst het bedrag van de aanwas van het cumulatieve premieloon AWf hoog naar de aanwas van het cumulatieve premieloon AWf laag.

Over deze aanwas van het cumulatieve premieloon AWf laag bereken je de lage AWf-premie.

Je vult deze lage premie in bij ‘Premie AWf laag’. Bij ‘Premie AWf hoog’ vul je € 0 in.

In de aangiften loonheffingen over 2022 blijf je dit zo doen.

Stap 2: Correcties verzenden

Voor elk aangiftetijdvak dat je volgens het gewijzigde standpunt mag corrigeren, verzend je een correctie.

Tijdvakken van 2020 en 2021 corrigeren

Voor elk aangiftetijdvak van 2020 en 2021 verzend je een losse correctie. Hoe je dat doet, lees je in paragraaf 14.2.4 Losse correctie verzenden van het Handboek Loonheffingen 2022.

Verzend bij voorkeur één bericht per jaar waarin je alle correctietijdvakken bundelt. Of dat kan, hangt af van jouw softwarepakket.

Teruggaaf

Je krijgt dan van de Belastingdienst een teruggaaf: de Belastingdienst betaalt het te veel betaalde bedrag terug of verrekent dit met openstaande schulden. Heb je bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis? Dan maakt de Belastingdienst de teruggaaf naar de werkgever over en gaat de Belastingdienst niet verrekenen.

Tijdvakken van 2022 corrigeren

Hoe je eerdere aangiftetijdvakken van 2022 corrigeert, lees je in paragraaf 14.3 Correcties over 2022 van het Handboek Loonheffingen 2022.