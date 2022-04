Voorlopige aanslag 2022 valt toch niet volledig onder bijzonder uitstel van betaling

Bij ondernemers die gebruik hebben gemaakt van het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis valt de voorlopige aanslag 2022 inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting volledig onder het bijzonder uitstel van betaling, liet de Belastingdienst eind februari weten. Dat blijkt nu toch niet het geval te zijn.

Het bijzonder uitstel van betaling loopt af op 1 april 2022. Het was aanvankelijk niet duidelijk wat dit betekende voor de voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2022 en de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2022. Vallen die niet, voor een deel, of volledig onder het bijzonder uitstel van betaling? Het kabinet besloot dat deze voorlopige aanslagen volledig onder het bijzonder uitstel van betaling vallen, meldde de fiscus eerder.

Update

In een recente update over het bijzonder uitstel van betaling meldt de Belastingdienst echter dat er weer op tijd betaald moet worden bij alle belastingen waarvoor op of na 1 april 2022 aangifte wordt gedaan. Ook belastingaanslagen waarvan de uiterste betaaldatum op of na 1 april 2022 ligt moeten worden betaald. Hiervoor geldt het bijzonder uitstel níet. De uiterste betaaldatum staat altijd op de belastingaanslag.

Lees er meer over op de site van de Belastingdienst: ‘Nieuwe betalingsverplichtingen na bijzonder uitstel’