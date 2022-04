ETL Nederland breidt uit met NBC/Van Roemburg & Partners

ETL Nederland heeft accountantskantoor NBC/Van Roemburg & Partners uit Volendam toegevoegd aan haar netwerk.

NBC/Van Roemburg & Partners heeft meer dan 50 medewerkers. Het dienstenpakket omvat accountantscontrole, administratieve dienstverlening, begeleiding en advies, incasso, risicobeheer, fiscale- en juridische dienstverlening, mediation en advies op het gebied van personeel- en salaris.

Groei

Met de toevoeging van NBC/Van Roemburg & Partners breidt ETL Nederland de groep verder uit in Noord-Holland. NBC/Van Roemburg & Partners zet de dienstverlening aan de klanten zelfstandig en ongewijzigd voort. Ook het management blijft in dezelfde handen. ETL groeit hard in Nederland. In januari werden al ABC Accountants en Adviseurs, Anno Accountants, Deykerhoff Accountants & Adviseurs en Tijssen cs Accountants en Adviseurs aan de groep toegevoegd.

Over ETL

ETL is een organisatie van regionale accountants- en advieskantoren voor het MKB. Diverse MKB-kantoren bieden verspreid over het land diensten aan op het gebied van accountancy, audit, fiscaliteit, juridisch advies en overige financiële dienstverlening. ETL Nederland maakt onderdeel uit van ETL Global, een internationale organisatie die gevestigd is in meer dan 50 landen.