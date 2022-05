PERSONALIA: Rob den Hollander leidt Alfa-vestigingen Barneveld en Harderwijk

Rob den Hollander is per 1 mei benoemd tot directievoorzitter van de vestigingen van Alfa Accountants en Adviseurs in Barneveld en Harderwijk.

Hij komt van de Rabobank, waar hij sinds 2014 in meerdere functies heeft gewerkt. Den Hollander (52) woont in Wageningen en was tot 2019 actief bij Rabobank Gelderse Vallei, waar Barneveld onder valt. Daarna was hij onder meer directeur Bedrijven van Rabobank Vallei en Rijn. Het contact met klanten was voor Den Hollander een belangrijke reden om de Rabobank te verlaten. ‘Banken, en de Rabobank is geen uitzondering, zijn steeds meer aan het digitaliseren. Je krijgt daardoor steeds minder de kans om actief het contact met klanten te onderhouden.’ De digitalisering komt nu ook op bij accountantskantoren, erkent hij, ‘maar wel met een gezonde balans’. ‘Alfa is nog steeds overal dichtbij en is wel zichtbaar in de omgeving. Daarnaast is Alfa een organisatie die qua cultuur goed bij mij past. Een mooi bedrijf dat veel raakvlakken heeft met een coöperatieve organisatie als Rabobank. Alfa staat ook voor het bouwen van duurzame relaties. Wel op een zakelijke manier, maar zonder dat het ten koste gaat van anderen.’

Groei en kwaliteit

Den Hollander ziet de grote agrarische portefeuille van Alfa als een kracht, maar gezien de ontwikkelingen in de agrarische sector ook als een bedreiging. ‘De tweede uitdaging is groei realiseren in de mkb-portefeuille, door gebruik te maken van het netwerk dat ik daar al heb. En de derde uitdaging is zorgen dat we kwaliteit blijven leveren, door goede mensen aan boord te houden en aan te trekken.’