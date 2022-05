STAP-budget ook in tweede aanvraagperiode snel vergeven

Maandagochtend om 10.00 uur ging voor de tweede keer dit jaar het STAP-loket open. Net als bij de eerste aanvraagperiode was de interesse vanaf de start erg groot, meldt UWV. Ruim 45.000 mensen hebben een aanvraag ingediend, waardoor dinsdag rond 20.30 uur geen budget voor deze periode meer beschikbaar was.

Doordat de STAP-regeling dit jaar een nieuwe en laagdrempelige regeling is, werd net als tijdens de eerste periode weer rekening gehouden met veel aanvragers. Gedurende de eerste aanvraagperiode ontstonden soms lange wachtrijen. In de voorbereiding naar de tweede aanvraagperiode is hard gewerkt om het aanvraagproces te verbeteren, laat UWV weten. Zo is de technische capaciteit fors vergroot en zijn verschillende functionele verbeteringen doorgevoerd om het aanvraagproces te vergemakkelijken. Dat heeft resultaat gehad. Bij de start om 10 uur stonden al ruim 43.000 mensen klaar om een aanvraag te starten. Binnen enkele minuten waren de eerste aanvragen al ingediend. Door de piek ontstonden bij aanvang nog wel wachttijden, maar die bleven beperkt. Net na het middaguur waren er geen wachttijden meer.

Door een constante stroom van aanvragen werd in de eerste 12 uur al voor meer dan 90% van het beschikbare budget aangevraagd. In deze tweede ronde was er keuze uit ruim 80.000 opleidingen bij meer dan 540 verschillende opleiders. Dat is ruim een verdubbeling van het aantal opleiders ten opzichte van de eerste aanvraagperiode. Bijna 3000 mensen hebben telefonisch contact gezocht met vragen of ondersteuning bij het indienen van een aanvraag. Inmiddels zijn een groot aantal aanvragen al verleend.

STAP-budget

Het STAP-budget is een landelijke regeling vanuit de overheid, voor mensen tussen de 18 jaar en pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld om een training, cursus of opleiding te volgen. Per persoon is één keer per jaar STAP-budget te verkrijgen met een maximum van 1.000 euro, zolang er budget is. Het STAP-budget wordt direct aan de opleider uitgekeerd. Dit jaar zijn vijf aanvraagtijdvakken – om de twee maanden – waarin het STAP-budget kan worden aangevraagd. De tweede aanvraagperiode is nu gesloten en de volgende aanvraagperiode start op 1 juli. In totaal is er dit jaar circa 160 miljoen euro beschikbaar voor meer dan 160.000 toekenningen, afhankelijk van de gemiddelde hoogte van het aangevraagde STAP-budget. Vanaf volgend jaar loopt dit budget op tot 200 miljoen euro verdeeld over 6 tijdvakken.