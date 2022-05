VNO-NCW vraagt clementie bij terugbetalen belastingschuld

De ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland en de Vereniging Nederlandse Gemeenten pleiten in een brief aan de Tweede Kamer voor een hardheidsclausule bij de terugbetaling van de belastingschulden aan de Belastingdienst die tijdens de coronacrisis zijn opgebouwd.

Ondanks de steunmaatregelen kampen veel ondernemers met liquiditeits- en solvabiliteitsproblemen. Uit de Conjunctuurenquête blijkt dat voor bepaalde ondernemers problematische schulden zijn ontstaan door de coronamaatregelen. Dit wordt bevestigd door cijfers van de Belastingdienst: 274.000 ondernemingen hebben belastinguitstel aangevraagd waarvan nog zo’n 20 mld euro open staat. Vanaf 1 oktober 2022 moeten ondernemers dit binnen 5 jaar aflossen. Ook de Kamer van Koophandel geeft aan dat 13% van de ondernemers op dit moment schulden of betaalachterstanden heeft, vooral bij de Belastingdienst (55%), toeleveranciers (25%) en banken (22%). Deze schulden en betaalachterstanden hebben een weerslag op het privéleven en leiden tot stress en zorgen, zo schrijven de belangenverenigingen in een brief. Ongeveer 220.000 ondernemers bepalen op dit moment of zij stoppen of doorgaan, en hoe zij dit kunnen realiseren.

Privé

De afgelopen twee jaar spraken ondernemers hun buffers aan om hun bedrijf overeind te houden. Ondernemers zijn in grote lijnen tevreden met de gemeentelijke dienstverlening gedurende de Corona periode. Uit een peiling door VNG onder haar leden blijkt evenwel, dat gemeenten deze, mede met rijksmiddelen gefinancierde extra dienstverlening, niet zonder meer kunnen volhouden als deze middelen wegvallen. Nu de coronasteunmaatregelen aflopen, maken ondernemers zich zorgen over hun financiële situatie. Het zou niet zo mogen zijn dat deze ondernemers privé de gevolgen moeten dragen van (opgelegde) coronamaatregelen omdat zij persoonlijk aansprakelijk zijn of zich persoonlijk borg hebben gesteld.

Mogelijke maatregelen

VNO-NCW en MKB Nederlanders pleiten ervoor om ondernemers in voorkomende gevallen meer maatwerk te bieden bij het terugbetalen van belastingschulden en de termijn van 60 maanden te verlengen. Om een doorstart, saneringsakkoord of het stoppen van een bedrijf kansrijker te maken en onnodige faillissementen te voorkomen, zou het UWV in bepaalde gevallen tevens de transitievergoeding moeten kunnen overnemen. Verder pleiten de organisaties onder meer voor versnelde btw-teruggave door de Belastingdienst bij oninbare vorderingen en een oplossing voor pensioenverlies bij faillissement of bedrijfsbeëindiging.