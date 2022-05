AVG-vignet over omgang met persoonlijke gegevens in het leven geroepen

Stichting AVG lanceert het AVG OK-vignet, dat consumenten, bedrijven, medewerkers, klanten en leden het vertrouwen moet gaan geven dat er goed wordt omgegaan met hun persoonlijke gegevens.

Omdat er geen algemeen keurmerk of certificaat omtrent privacy vanuit de Autoriteit Persoonsgegevens bestaat, is de Stichting AVG hierop ingesprongen. “Mensen willen ervan uit kunnen gaan dat organisaties zorgvuldig omgaan met hun gegevens”, aldus Maarten Roelfs van Stichting AVG. “Helaas zijn er in Nederland nog veel bedrijven die hun AVG niet op orde hebben. Ons vignet is in het leven geroepen voor bedrijven die wél aan de wetgeving voldoen; zij kunnen met het vignet op hun website aantonen dat ze privacy serieus nemen en dat ze er tijd en middelen in investeren. Het is nadrukkelijk geen AVG-certificaat, maar wat ons betreft een voorloper op een officieel keurmerk vanuit de Autoriteit Persoonsgegevens.”

Succesvolle pilot met reisbrancheorganisatie ANVR

Stichting AVG werkt samen met 180 branche- en beroepsverenigingen die tegemoet kunnen komen aan de wens van duidelijkheid en transparantie. Een pilot met onder andere reisbrancheorganisatie ANVR bewijst dat er veel behoefte is aan een ‘keurmerk’, meldt de stichting. ANVR omarmt het vignet dan ook. “ANVR-bedrijven zijn reisorganisaties die heel zorgvuldig met veel belangrijke persoonsgegevens omgaan. Wij zijn daarom blij met het AVG OK-vignet, zodat onze leden dat ook op objectieve wijze kenbaar kunnen maken aan hun klanten,” aldus Frank Radstake, verantwoordelijk voor Consumentenzaken bij ANVR.

Stichting AVG is houder van het vignet en voert checks uit ter controle, om na te gaan of de aanvrager voldoet. Na een ‘OK’ krijgen ze het vignet van de Stichting AVG. De gebruikers van AVG-programma.nl komen als eerste in aanmerking voor het vignet. Stichting AVG werkt daarnaast graag samen met andere marktpartijen, om de privacy ook bij andere aanbieders buiten het programma op orde te krijgen.