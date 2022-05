Rekenkamer: uitvoering en controle NOW op orde

De Algemene Rekenkamer geeft de minister van SZW en het UWV op verantwoordingsdag een compliment voor de wijze waarop de NOW-regeling is uitgevoerd en hoe de controle erop is ingericht. Wel wordt het ministerie aanbevolen om met de NBA in gesprek te gaan over tekortkomingen in de controle door accountants.

NOW en Tozo uitvoerbaar

De minister is erin geslaagd de NOW-regeling en de Tozo uitvoerbaar te houden, meldt de Rekenkamer na onderzoek. Ontvangers van deze steunmaatregelen hebben snel zekerheid gekregen waar zij recht op hadden, terwijl wat betreft de NOW-1-subsidies voldoende controles zijn uitgevoerd op de rechtmatige toekenning.

Controlemaatregelen tegen misbruik

UWV heeft tot eind 2021 totaal 2.382 signalen ontvangen van mogelijk misbruik van de NOW-regeling. Die signalen zijn onderzocht en gedeeld met de Arbeidsinspectie en de Belastingdienst. Hoe hoger de subsidie voor loonkostenondersteuning, hoe zwaarder de controle was. In de meeste gevallen werkte dit goed, meldt de Rekenkamer. UWV controleert de opgegeven loonsom met gegevens uit de polisadministratie en het Ministerie van SZW controleert de omzetgegevens. De 10% grootste NOW-ontvangers moeten daarbij een accountantsverklaring overleggen. 25 onderzoeken van de onafhankelijke accountants zijn extra gecontroleerd. Hierbij zijn tekortkomingen in de controle door accountants vastgesteld in 8 dossiers. Daarvoor is het van belang dat de minister van SZW hierover in gesprek gaat met de NBA, vindt de Rekenkamer.

Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid