Hoofdkantoor Flynth verhuisd binnen Arnhem

Flynth is maandag binnen Arnhem verhuisd naar een nieuwe locatie in kantoorgebouw Rijnpoort aan de Groningensingel 1 in Arnhem. Op de nieuwe plek gaan medewerkers van de Flynth-locaties Arnhem, Elst en het overgenomen Accon avm samenwerken. Inclusief Accon avm telt het bedrijf ongeveer 2.400 medewerkers.

Tot nu toe was het hoofdkantoor nog gevestigd op IJsseloord II. De verhuizing is mede ingegeven door de coronacrisis, die de visie op werkplekinrichting heeft veranderd.

Rijnpoort is ingericht volgens het flexibele huisvestingsconcept van Flynth, waarbij een medewerker altijd een passende werkplek kan kiezen. Bestuursvoorzitter Bas Hidding: ‘Thuiswerken wordt bij ons afgewisseld met samenwerken op kantoor. Die ruimte en flexibiliteit willen we onze medewerkers bieden. Bovendien kunnen we op deze manier de kantooromgeving bij Flynth duurzaam inrichten. Want we werken volledig digitaal en gebruiken minder vierkante meters. Ook verkorten we onze reistijd en maken we minder kilometers.’

Flynth huurt de nieuwe ruimte, op de bovenste verdieping, van Fazantenhof Kantoren, onderdeel van Rijsterborgh Vastgoed.