Vermetten verhuist vestiging Roosendaal naar Etten-Leur

Vermetten | accountants en adviseurs voegt de vestigingen Roosendaal en Etten-Leur samen. Per 1 juni 2026 werken ze samen op een nieuwe locatie in Etten-Leur.

Het nieuwe adres van de huidige kantoren Roosendaal en Etten-Leur wordt per 1 juni 2026: Bredaseweg 172 in Etten-Leur. Vanuit deze locatie werken straks medewerkers van de huidige praktijken Roosendaal en Etten Leur, maar ook diverse medewerkers uit de teams van Audit, HR & Salaris en Advies. Zo brengt Vermetten kennis en expertise samen onder één dak, voor een optimale samenwerking en nog betere dienstverlening.

Kortere lijnen

Voor relaties van de huidige vestigingen Roosendaal of Etten-Leur blijven vaste contactpersonen op de nieuwe locatie hetzelfde. Ook de dienstverlening verandert niet. Wel profiteren deze relaties per 1 juni van nog kortere lijnen, meer samenwerking tussen teams en nog sneller toegang tot de juiste kennis en expertise. Voor relaties van andere Vermetten locaties verandert er niets.

In de meest recente AV-top 50 staat Vermetten op plek 24 met een omzet van 38,4 miljoen euro en 290 medewerkers.