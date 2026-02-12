Home » Vermetten verhuist vestiging Roosendaal naar Etten-Leur

Vermetten verhuist vestiging Roosendaal naar Etten-Leur

Accountancy, Nieuws

Vermetten | accountants en adviseurs voegt de vestigingen Roosendaal en Etten-Leur samen. Per 1 juni 2026 werken  ze samen op een nieuwe locatie in Etten-Leur.

12 februari 2026 door Accountancy Vanmorgen

Het nieuwe adres van de huidige kantoren Roosendaal en Etten-Leur wordt per 1  juni 2026: Bredaseweg 172 in Etten-Leur. Vanuit deze locatie werken straks medewerkers van de huidige praktijken  Roosendaal en Etten Leur, maar ook diverse medewerkers uit de teams van Audit,  HR & Salaris en Advies. Zo brengt Vermetten kennis en expertise samen onder één  dak, voor een optimale samenwerking en nog betere dienstverlening.

Kortere lijnen

Voor relaties van de huidige vestigingen Roosendaal of Etten-Leur blijven vaste  contactpersonen op de nieuwe locatie hetzelfde. Ook de dienstverlening verandert  niet. Wel profiteren deze relaties per 1 juni van nog kortere lijnen, meer  samenwerking tussen teams en nog sneller toegang tot de juiste kennis en  expertise. Voor relaties van andere Vermetten locaties verandert er niets.

In de meest recente AV-top 50 staat Vermetten op plek 24 met een omzet van 38,4 miljoen euro en 290 medewerkers.

Tags: verhuizing

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.

Instellingen