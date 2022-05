Krappe arbeidsmarkt verder onder druk door recordaantal WIA-aanvragen

Het alsmaar stijgende aantal langdurig zieke werknemers legt extra druk op de arbeidsmarkt. Corona kleurde de verzuimcijfers al donkerrood. Met de verwachting dat het aantal arbeidsongeschikte werknemers toeneemt door een oudere beroepsbevolking wordt de druk op die arbeidsmarkt alleen maar groter. Daarvoor waarschuwt Nationale-Nederlanden vandaag bij de publicatie van het eerste trendrapport ‘ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid’. In dit rapport zijn alle ontwikkelingen vanaf 2019 op het gebied van ziekteverzuim meegenomen. Voor de ontwikkeling over arbeidsongeschiktheid zijn de cijfers vanaf 2014 bij elkaar gebracht. Zo zegt Igno Schings, directeur collectieve inkomensverzekeringen bij Nationale-Nederlanden, “als er niets verandert aan de uitvoering van ons sociale zekerheidsstelsel, verwacht ik een verdere vertraging van de sociaal-medische beoordelingen van UWV. Dit houdt werknemers langer in onzekerheid en stagneert het verdere re-integratieproces.”

Krapte arbeidsmarkt

De krapte op de arbeidsmarkt is in het eerste kwartaal van 2022 naar recordhoogte gestegen, becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek eerder deze maand. Voor elke 100 werklozen waren er in de genoemde periode 133 vacatures beschikbaar. Het Centraal Planbureau voorspelde eerder al dat deze grote krapte voorlopig aan zal houden. Tegelijkertijd stijgt ook het ziekteverzuim en het aantal arbeidsongeschikte werknemers. Zo komt de arbeidsmarkt én de uitvoering van het sociale zekerheidsstelsel nog verder onder druk te staan. In 2021 kostte ziekteverzuim de BV Nederland in totaal al meer dan 18 miljard euro, stelt Nationale-Nederlanden in het trendrapport. Daardoor wordt het nog belangrijker dat werkgevers, werknemers, UWV, verzekeraars en alle specialisten beter gaan samenwerken om werknemers vitaal aan het werk te houden. Bij de totstandkoming van het rapport zijn zowel cijfers van CBS, UWV, TNO, eigen gegevens van de verzekeraar en onderzoeken gebruikt. Het levert daarmee een compleet beeld op van hoe Nederland er op het gebied van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid voorstaat.

Geen rooskleurig beeld

Dat beeld is allesbehalve rooskleurig, concludeert Igno Schings. Het recordaantal WIA-aanvragen in 2021 is 78.590. Daarmee steeg het aantal aanvragen met ruim 9% in vergelijking met 2020. Het aantal aanvragen bij UWV is nog nooit zo hoog geweest. Met 68.035 door UWV behandelde aanvragen in 2021 stijgt het aantal aanvragen harder dan UWV momenteel aan kan. “UWV voert jaarlijks steeds meer beoordelingen uit. Het is alleen lang niet genoeg, omdat het aantal aanvragen nóg harder stijgt. Als er niets verandert, verwacht ik een verdere vertraging van de uitvoering van deze sociaal medische beoordelingen. Dit houdt werknemers langer in onzekerheid, stagneert het verdere re-integratieproces en zorgt voor financiële stress bij werkgevers én werknemers”, verduidelijkt Schings.

Vitaliteit en veerkracht

Een mogelijke oplossing om de negatieve tendens te keren, is het nog steviger inzetten op de re-integratie van werknemers en voorkomen dat werknemers uitvallen. Uit het trendrapport blijkt dat de gezondheidszorg, met 18% van alle werkenden in Nederland, dé sector is met het hoogste verzuim (7,5%), ruim 2% hoger dan het landelijk gemiddelde. Natuurlijk is deze beroepsgroep in 2020 als allereerste hard geraakt door corona. De overheid werkt momenteel aan een regeling om zorgmedewerkers met post-covidklachten te behouden voor de zorg. Met passende dienstverlening ondersteunt Nationale-Nederlanden ook haar klanten om werknemers vitaal en veerkrachtig te maken. “Het is steeds belangrijker om alle werknemers op de arbeidsmarkt inzetbaar te houden en ze daarin goed te begeleiden. Bij bedrijven die eigenrisicodrager voor de WGA zijn, biedt onze dienstverlening met arbodienstverlener en re-integratiespecialist HCS ondersteuning. In het mkb gaan we werkgevers met preventieve dienstverlening nog beter helpen om uitval van werknemers te voorkomen. Dat doen we met de arbodienstverleners waarmee wij samenwerken. Daarmee maken we samen met werkgevers en al onze partners meer werk van vitale en veerkrachtige werknemers. Alleen dan houden we meer werknemers inzetbaar”, aldus Schings.

Het volledige trendrapport is hier te lezen.