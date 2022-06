Hoofddorps Koning Belasting- en Administratiekantoor fuseert met Kop of Munt

Met ingang van 1 juni 2022 is Koning Belasting- en Administratiekantoor onderdeel geworden van Kop of Munt, dat vestigingen heeft in Amsterdam, Purmerend, Laren en Hoofddorp. Rob Koning en zijn drie medewerkers zullen vanaf 1 juni 2022 werkzaam zijn op de vestiging van Kop of Munt in Hoofddorp.

“Door toe te treden tot Kop of Munt kan ik mijn klanten bredere dienstverlening aanbieden”, zegt Koning. “Naast de bestaande diensten op het gebied van administratie en fiscale werkzaamheden voegen we door de toetreding ook accountancydiensten toe. Voor mijn klanten blijf ik het aanspreekpunt, een deel van de werkzaamheden zal door mijn collega’s worden uitgevoerd. Deze ondernemers kunnen nu ook gebruik maken van de aanvullende diensten van Kop of Munt, zoals interessante workshops en presentaties. Ook kunnen ze nu beschikken over handige tools om de administratie nog gemakkelijker te maken, zoals de declaratie-app!”

Marco Albers, directeur van Kop of Munt: “Met de komst van Rob en zijn team ontstaat een kantoor van 11 medewerkers in Hoofddorp waardoor we klanten breder van dienst kunnen zijn. Rob kan zich richten op de fiscale dienstverlening aan klanten en wij kunnen het administratieve en accountancy stuk goed oppakken”.

Koning Belasting- en Administratiekantoor werd in 2018 opgericht door Rob Koning. Vanuit Hoofddorp bedienen zij klanten in heel Nederland op het gebied van administratie en belastingen.

Kop of Munt is opgericht in 2001 en richt zich op accountancy voor creatieve ondernemers. Door de focus op deze doelgroep groeide het kantoor uit tot 40 medewerkers verdeeld over de vestigingen Amsterdam, Purmerend, Laren en Hoofddorp.