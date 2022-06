Omzet accountancy en administratie eerste kwartaal ruim vijf procent in de plus

De omzet van de zakelijke dienstverlening lag in het eerste kwartaal van dit jaar 20,2 procent hoger dan in het eerste kwartaal van 2021, meldt het CBS. In de deelsector accountancy en administratie is het eerste kwartaal een plus van 5,4 procent ten opzichte van een jaar eerder te noteren.

De omzet binnen de zakelijke dienstverlening stijgt al langer. Het eerste kwartaal is het vierde kwartaal op rij met een hogere omzet ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Ook was de groei in het eerste kwartaal niet eerder zo groot. Vorig jaar gold echter in het hele eerste kwartaal een strenge lockdown, waardoor een vergelijking met 2020 een beter beeld geeft van de ontwikkeling.

Binnen de IT-dienstverlening was de omzet 7,9 procent hoger. Vergeleken met twee jaar eerder was dit 12 procent.

Grootste omzetstijging in reis- en reclamebranche

De omzet van reisbranche was in het eerste kwartaal bijna 215 procent hoger dan in het eerste kwartaal van 2021. In dat kwartaal werd de reisbranche zwaar getroffen door coronamaatregelen. Vergeleken met twee jaar eerder, toen de coronacrisis begon te spelen, steeg de omzet met 3,6 procent.

Na de reisbranche was het verschil in omzet het grootst in de reclamebranche, namelijk 22,7 hoger dan in het eerste kwartaal van 2021. In het begin van de crisis bleef de reclamebranche qua omzet nog ver achter bij de overige branches.

De uitzendbranche zette 19,2 procent meer om vergeleken met het eerste kwartaal een jaar eerder, en 16,2 procent meer dan twee jaar geleden. Waar in de vorige kwartalen met name de grotere uitzendbureaus profiteerden van de aantrekkende vraag, groeiden in het eerste kwartaal de kleinere uitzendbureaus harder.

De omzetgroei van de rechtskundige dienstverlening blijft met 2,4 procent iets achter bij die van de andere branches. Sinds de start van de coronacrisis is dit wel de enige branche binnen de zakelijke dienstverlening waar de omzet in geen enkel kwartaal lager lag dan een jaar eerder.

Ondernemersvertrouwen positief, tekort aan arbeidskrachten neemt toe

Het ondernemersvertrouwen van de zakelijke dienstverleners steeg in het tweede kwartaal van 2022 naar 12,9. Hiermee is het ondernemersvertrouwen iets gestegen vergeleken met een kwartaal eerder, toen het 12,4 was.

Ondernemers in de zakelijke dienstverlening zijn optimistisch over de verwachte ontwikkeling van de omzet en de personeelssterkte. In het tweede kwartaal verwacht per saldo 22,2 procent van de ondernemers meer om te zetten en verwacht per saldo 28 procent een toename van de personeelssterkte. Wel geeft 49,6 procent van de ondernemers aan een tekort aan arbeidskrachten als belemmering te zien; een jaar eerder was dit nog 21,2 procent.

Bron: CBS