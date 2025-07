Aantal vacatures in specialistische zakelijke dienstverlening neemt weer toe

Het aantal vacatures in de sector waar accountants toe behoren, is in het tweede kwartaal gestegen, tegen de landelijke trend in. Het CBS meldt verder dat het aantal zzp’ers verder afneemt

In de specialistische zakelijke dienstverlening, waar de accountancy toe behoort, liep het aantal vacatures volgens CBS-cijfers het afgelopen kwartaal op van 36.900 naar 37.700. Daarmee is het aantal openstaande banen na een jaar van daling weer bijna terug op het niveau van juni vorig jaar. Landelijk daalde het aantal vacatures in het tweede kwartaal juist naar 388.500, tegen 395.100 in het eerste kwartaal.

Het aantal werklozen is met 4.000 gedaald, waardoor de spanning op de arbeidsmarkt nagenoeg gelijk bleef. Voor elke 100 werklozen waren er 101 openstaande vacatures. Het aantal vacatures daalt al drie jaar bijna ieder kwartaal, maar de meeste vacatures zijn nog altijd in de zakelijke dienstverlening, de zorg en de handel. Deze drie bedrijfstakken zijn goed voor ruim de helft van alle openstaande vacatures.

Vacaturegraad blijft gelijk

De vacaturegraad bleef het afgelopen kwartaal met 44 gelijk. Dit betekent dat er per 1.000 banen van werknemers 44 vacatures open stonden. De bedrijfstak met de hoogste vacaturegraad bleef de bouw (80). Al langere tijd is de vacaturegraad in het onderwijs het laagst. In het tweede kwartaal ging het om 19 vacatures per duizend banen.

Opnieuw afname van zelfstandigenbanen

Het aantal banen is met 24.000 gestegen. Bij werknemers nam het aantal banen toe met 42.000 naar ruim 9,1 miljoen, maar het aantal zelfstandigenbanen daalde met 19.000 naar ruim 2,4 miljoen. “Deze daling werd ingezet in het eerste kwartaal, vanwege een afname van het aantal zzp’ers. Deze ontwikkeling past bij het beeld dat bedrijven naar verwachting minder zzp’ers zullen inhuren in 2025.