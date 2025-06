Prijzen boekhoudkundige diensten stijgen al 18 jaar onafgebroken

In totaal is daarmee al 18 jaar onafgebroken sprake van prijsstijgingen voor boekhoudkundige diensten.

Omzetgroei zakelijke dienstverlening vlakt af

Dat meldt het CBS op basis van nieuwe kwartaalcijfers over de zakelijke dienstverlening. De omzet van de zakelijke dienstverlening was in het eerste kwartaal van 2025 3 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Vanaf de tweede helft van 2022 is de omzetgroei steeds iets kleiner. De prijzen in de zakelijke dienstverlening waren hoger dan een jaar eerder. De omzet van accountancy en administratie lag in het eerste kwartaal van 2025 met een stijging van 6,1 procent hoger dan het gemiddelde van de zakelijke dienstverlening als geheel.

Het eerste kwartaal van 2025 is het zestiende kwartaal op rij met een hogere omzet dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Vanaf de tweede helft van 2022 vlakt de omzetgroei wel af. Over heel 2024 steeg de omzet van de zakelijke dienstverlening nog met 5,6 procent.

Omzetontwikkeling per branche

De reisbranche boekte in het eerste kwartaal de grootste omzetstijging binnen de zakelijke dienstverlening: 8,8 procent. Ook de rechtskundige dienstverlening zag de omzet in het eerste kwartaal fors stijgen (8,5 procent).

Bij de IT-dienstverleners was de omzet in het eerste kwartaal 5,8 procent hoger dan een jaar eerder, een iets lagere groei dan het gemiddelde in 2024. Over heel 2024 groeide de omzet met 6,6 procent.

In de uitzendbranche was de omzet in het eerste kwartaal 1,5 procent lager dan een jaar eerder: dit was het eerste kwartaal met een omzetdaling sinds het eerste kwartaal van 2021. Bij de reclamebranche daalde de omzet met 2,6 procent, ook hier betrof het de eerste omzetdaling sinds het eerste kwartaal van 2021.

Dienstenprijzen in alle branches hoger

De prijzen van diensten in de IT-dienstverlening waren in het eerste kwartaal 3,3 procent hoger dan een jaar eerder. Binnen de zakelijke dienstverlening waren de dienstenprijzen bij alle branches hoger dan een jaar eerder. De prijzen van de architectenbureaus stegen met 3,2 procent. Deze prijzen stijgen al ruim 10 jaar onafgebroken. Rechtskundige diensten, zoals advocatuur en notarisdiensten, waren 4,6 procent hoger dan een jaar eerder.

Bron: CBS