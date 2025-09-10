Omzet accountancy 4,6 procent hoger in tweede kwartaal

De omzet van de zakelijke dienstverlening was in het tweede kwartaal van 2025 3,7 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Deze groei, die deels door hogere prijzen kwam, was groter dan in het voorgaande kwartaal.

In accountancy en administratie lag de omzetgroei in het tweede kwartaal van dit jaar met 4,6 procent hoger dan het gemiddelde in de branche. De prijzen in de accountancy stegen in dezelfde periode met 4,8 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Over heel 2024 groeide de omzet van de zakelijke dienstverlening nog met gemiddeld 5,6 procent. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe kwartaalcijfers over de zakelijke dienstverlening.

Branches

De reisbranche boekte in het tweede kwartaal de grootste omzetstijging binnen de zakelijke dienstverlening: 14,1 procent. Ook in de rechtskundige dienstverlening steeg de omzet in het tweede kwartaal (7,4 procent).

Bij de IT-dienstverleners was de omzet 4,4 procent hoger dan een jaar eerder. Dit is de laagste omzetgroei sinds het eerste kwartaal van 2021, toen de omzet met 3,6 procent groeide.

In de reclamebranche daalde de omzet in het eerste kwartaal nog met 2,6 procent, maar veerde in het tweede kwartaal op met een omzetgroei van 1,4 procent.

De uitzendbranche is de enige branche binnen de zakelijke dienstverlening waar de omzet daalt vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder; de omzet daalde in het tweede kwartaal met 0,3 procent. De daling is kleiner dan in het eerste kwartaal, toen de omzet nog met 1,5 procent kromp.

Dienstenprijzen in bijna alle branches hoger

Binnen de zakelijke dienstverlening waren de dienstenprijzen bij bijna alle branches hoger dan een jaar eerder. De prijzen van diensten in de IT-dienstverlening waren 3,2 procent hoger dan een jaar eerder. De prijzen van het reclamewezen daalden met 0,3 procent, dit is voor het eerst sinds de start van de meting. Rechtskundige diensten, zoals advocatuur en notarisdiensten, waren in het tweede kwartaal van 2025 4,9 procent duurder dan een jaar eerder.

Ondernemersvertrouwen positief

Het ondernemersvertrouwen van de zakelijke dienstverleners was aan het begin van het derde kwartaal 0,6. Aan het begin van het tweede kwartaal was dit nog -4,1. Het ondernemersvertrouwen is positief na vijf maanden op rij negatief te zijn geweest. Daarvoor was het ondernemersvertrouwen ruim 2,5 jaar voortdurend negatief, op enkele positieve uitschieters na.

Bron: CBS