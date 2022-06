Goede recruitment maakt Big Four nog steeds gewilde werkgever

De Rijksoverheid is nog steeds de favoriete werkgever van jongeren, maar de populariteit neemt wel af. Ook de geplaagde Belastingdienst is nog altijd een gewilde werkgever. De Big Four blijft een populaire werkgever, mede door een goed recruitmentbeleid.

7,4% van alle 30-minners noemt de Rijksoverheid als ‘preferred employer’, gevolgd door de politie met 7%. Ten opzichte van de Nederlandse beroepsbevolking, waar 14% de voorkeur voor het Rijk noemt, levert de Rijksoverheid wel veel populariteit in. Dat geldt niet voor de politie, die zowel onder jongeren als onder de rest van de Nederlandse beroepsbevolking populair is. Dat meldt marktonderzoeker Intelligence Group, op basis van onderzoek onder 16.000 jongeren.

Oude industrie

Shell staat op plek 4 van meest favoriete werkgevers onder jongeren. Hoewel dit bedrijf onder oudere Nederlanders nog populairder is als werkgever, is de voorkeur van 30-minners opvallend. Er wordt vaak beweerd dat jongeren niet meer willen kiezen voor ‘oude’ milieuvervuilende industrie. Uit eerder onderzoek van Intelligence Group kwam al naar voren dat jongeren maar zeer beperkt de ‘klimaat footprint’ laten meewegen in hun keuze voor een werkgever en baan.

Goede recruitment

Jongeren noemen ook de accountants- en advieskantoren EY, PWC en Deloitte vaker als populaire werkgever. Start- en scale-ups hebben nauwelijks een preferred employer status. Volgens de Intelligence Group komt dit omdat de recruitmentafdelingen van bijvoorbeeld Deloitte, ING, Rabobank en EY zich heel sterk richten op de campus, stages en employer branding. Start- en scale-ups richten zich primair op actieve recruitment (mensen benaderen via LinkedIn) en vaak ook internationale recruitment. Ook ligt de focus van deze start- en scale-ups maar op een heel klein (IT-)segment van de arbeidsmarkt. De eenzijdige benadering van recruitment, maakt ze kwetsbaar en daardoor hebben ze nauwelijks aantrekkingskracht in de vorm van een sterk employer brand.

Technische werkgever niet gewild

Ondanks de grote tekorten aan technici, worden bedrijven als DAF, VDL, grote bouwers/aannemers of andere technische bedrijven niet genoemd worden als populaire of favoriete werkgever onder jongeren. Dit is opvallend aangezien er door deze bedrijven en sectoren wel moord en brand wordt geschreeuwd om mensen én er de afgelopen jaren tientallen miljoenen geïnvesteerd zijn in initiatieven zoals het techniekpact. ASML is de enige uitzondering (nummer 8) samen met Philips (15) die enige populariteit genieten. Het niet naar voren komen van technische bedrijven als favoriete werkgever is zorgwekkend te noemen gezien de uitdaging waar de samenleving en deze organisaties voor staan. Het is ook expliciet toe te wijzen aan een te passieve rol die zij nemen op de arbeidsmarkt en een te beperkte of zelfs desinvestering die zijn doen in hun werkgeversmerk. Veel van het geld gaat nu verloren aan de inzet van ‘derden’ in plaats van zelf bouwen aan het werkgeversmerk en gericht werven.

Zorg

Qua populariteit doen zorgpartijen het goed, met o.a. GGZ (10), Parnassia, Bureau Jeugdzorg, Jeroen Bosch ziekenhuis, AMC en UMC Utrecht. Nog steeds stromen enorm veel mensen in, in de gezondheidszorg. De personeelstekorten liggen daarom oom niet aan de aantrekkelijkheid van het beroep of de sector. Een groter probleem is dat bijna de helft binnen 2 jaar gedesillusioneerd de sector verlaat. Het (ver)binden van jongeren aan een werkgever cq. goed werkgeverschap is in deze sector is derhalve het echte probleem.

De top-10 meest favoriete werkgevers onder jongeren 2021/2022: