KPMG opnieuw in top 3 meest waardevolle Nederlandse merken wereldwijd

KPMG is voor de achtste keer op rij op nummer 2 beland in de jaarlijkse lijst van meest waardevolle merken, opgesteld door onafhankelijk instituut BrandFinance. Volgens BrandFinance is de huidige waarde van het KPMG-merk $ 12.901 miljoen. Dat is een stijging ten opzichte van de waarde van $ 12.188 miljoen in 2021.

Shell gaat aan kop in de lijst en ING maakt de top 3 van meest waardevolle Nederlandse merken compleet. De verdere top 5 van meest waardevolle Nederlandse merken wereldwijd wordt gevuld Rabobank en Heineken.

Stephanie Hottenhuis, CEO van KPMG in Nederland: “Onze Nederlandse roots gaan terug naar het ontstaan van KPMG in 1917. Inmiddels is ons advies- en accountancybedrijf uitgegroeid tot een wereldwijde speler actief in 147 landen. Wij zijn enorm trots op de erkenning van KPMG als sterk toekomstbestendig merk. Dit moeten we iedere dag opnieuw verdienen. Met het borgen van kwaliteit, expertise en goed teamwerk geven we dit ook door aan toekomstige generaties.”

Berekening merkwaarden

Voor de berekening van merkwaarden doet merkeninstituut BrandFinance een beroep op industriestandaard ISO 10668. Daarbij wordt een inschatting gemaakt van toekomstige omzet die bijdraagt aan merkreputatie. Bedrijfsresultaten, vermogen van belanghebbenden, marketinginvesteringen en de zogeheten royalty rate voor de dienstverlenende sector waarin KPMG actief is, worden ook meegenomen in de waardering. Meer informatie over de methodologie van het in Engeland gevestigde BrandFinance is beschikbaar op brandfinance.com.