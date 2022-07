Personalia | Mazars versterkt partnerteam Audit & assurance

Melanie Merx is per 1 juli 2022 toegetreden als partner bij Mazars. Deze aanvulling biedt Mazars de mogelijkheid de Audit & assurancepraktijk in de PIE-markt verder te verstevigen.

Na het afronden van haar studie is Merx (1970) bijna 25 jaar geleden bij PwC begonnen, waar ze is doorgegroeid naar Senior Director binnen de internationale auditpraktijk. Hoewel zij oorspronkelijk nooit een carrière in auditing had gezien, voelde ze zich erg aangetrokken tot de cultuur, de mensen en de veelzijdigheid van het accountantsberoep en is ze nog steeds blij dat ze deze stap heeft gezet.

Ze zal bij Mazars deel uit gaan maken van het partnerteam in Amsterdam en helpen om de PIE-propositie te versterken. Melanie Merx: “Partner worden bij Mazars betekent voor mij dat ik de kans krijg om een inspirerend leider te zijn voor onze teams, de Next Gen te helpen om de auditors van de toekomst te worden en mee te bouwen aan het versterken van onze positie in het OOB-segment.”

Over Melanie Merx laat Mazars weten: ‘Ze is een energieke en sterke persoonlijkheid met passie voor het bouwen van sterke teams en klantrelaties. Een echte community bouwer. Haar ruime ervaring met klanten in de retail & consumer sector, logistiek en zakelijke dienstverlening sluit naadloos aan bij onze strategische focus en is een waardevolle aanvulling voor onze Audit & assurance praktijk. In de afgelopen jaren heeft zij veel internationale ervaring opgedaan op group audits en in de samenwerking met accountants uit andere landen en culturen, waarbij zij waarde kon toevoegen door culturele verschillen en verwachtingen samen te brengen. Als review partner heeft zij ook audit teams begeleid bij high-risk opdrachten.’

Merx heeft in haar carrière meerdere HR-rollen gehad, waaronder werving, selectie, training en coaching. Daarnaast was zij enkele jaren als Business unit Diversity leader verantwoordelijk voor het creëren van een inclusieve cultuur binnen PwC.