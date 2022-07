Problemen dreigen door achterstanden Kamer van Koophandel bij UBO-register

De Kamer van Koophandel heeft enorme achterstanden opgelopen bij het invullen van het wettelijk verplichte UBO-register. Financiële instellingen dreigen daardoor in de problemen te komen bij het aannemen van nieuwe klanten. Dat blijkt uit een rondgang van het FD.

Bedrijven en instellingen moesten hun UBO’s uiterlijk op 27 maart 2022 inschrijven in het UBO-register, dat onderdeel is van het Handelsregister. De komende tijd gaat de Belastingdienst daar ook op handhaven, kondigde minister Kaag eerder dit jaar al aan. Bij de Kamer van Koophandel blijken inmiddels echter flinke achterstanden te zijn ontstaan in de verwerking van de gegevens die in het register moeten komen te staan.

Nieuwe zakelijke klanten

Financiële instellingen kunnen daardoor op korte termijn waarschijnlijk al problemen krijgen. Bij het aangaan van een nieuwe zakelijke relatie moet een financiële instelling namelijk over een uittreksel uit het UBO-register beschikken. Als dat niet het geval is, is er sprake van een overtreding.

Late inschrijvingen

De KvK heeft laten weten dat de achterstanden vooral te maken hebben met het feit dat veel ondernemers zich pas laat inschreven. ‘Net voor de deadline was er een enorme piek in opgaven, vandaar de langere verwerkingstijden op dit moment.’

Lees hier meer over het UBO-register.

Bron: FD