Personalia | Nieuwe collega’s bij EBBEN Partners

Onderzoeks- en adviesbureau EBBEN Partners heeft drie nieuwe collega’s welkom geheten per mei 2022. Greta Alikromo en Tjade de Vries gaan als consultant aan de slag. Peter de Reus versterkt EBBEN Partners als associate partner. “De komst van deze collega’s draagt bij aan onze ambitie om duurzaam te groeien. ​We verheugen ons op de samenwerking met deze nieuwe professionals”, aldus Cosmo Schuurmans, partner bij EBBEN.

Tjade de Vries (l) brengt meer dan twintig jaar ervaring mee naar het onderzoeksteam van EBBEN. “Met mijn ervaring als controller op internationale bouwprojecten in onder andere het Midden-Oosten en Rusland heb ik te maken gekregen met allerlei zaken die kunnen spelen op het gebied van fraude en integriteit binnen organisaties. Hierdoor ben ik geïnteresseerd geraakt in de onderwerpen van fraude, financieel onderzoek en hoe organisaties die hiermee te maken krijgen er vervolgens mee omgaan. Ik wil mijn specifieke ervaring graag gebruiken bij het helpen van organisaties en bedrijven die met fraude te maken krijgen. Daarnaast wil ik mijzelf verder ontwikkelen met behulp van de professionals binnen EBBEN om onze cliënten optimaal bij te staan.”

Greta Alikromo (r) versterkt met haar kennis van de (semi-)publieke sector onder meer de auditdiensten van EBBEN Partners. “Ik heb mijn master accountancy en control aan de UvA behaald en heb auditervaring opgedaan bij de overheid. Zo ben ik binnen de gemeenten begonnen met het toetsen van verschillende processen op rechtmatigheid en het versterken van de controlfunctie. Nu start ik bij EBBEN Partners; dit geeft mij de mogelijkheid om auditwerkzaamheden te doen in de publieke en private sector. Ik wil mijzelf blijven ontwikkelen en uitdagen, wat ten goede komt aan het bereiken van het beste resultaat.”

Peter de Reus, de nieuwe associate partner, zet Data & Analytics in voor operationele tactische en strategische besluitvorming. Hij is een informatieanalist en analyseert bedrijfsprocessen en informatiestromen binnen organisaties. Hij werkt al 25 jaar binnen verschillende organisaties op het gebied van data analytics, business intelligence, datagedreven projecten en het opzetten van innovatieve werkprocessen. Zijn rol verschilt van adviseur tot ondernemer. Dit doet hij bij onder andere financiële instellingen, internationale logistieke bedrijven, ZBO’s zoals bijvoorbeeld woningcorporaties en zorginstellingen. Hij versterkt EBBEN met zijn aanpak door zich in de harde cijferkant en in de belevingswereld van medewerkers te verdiepen. Om hiermee de vertaalslag te maken van de huidige situatie naar de gewenste situatie voor een organisatie(onderdeel) of project. “Mijn kracht komt tot uiting in situaties waarbij – onder tijdsdruk – complexe problematiek moet worden vertaald in concrete resultaten. Bij EBBEN Partners vind ik mijn plek als Associate Partner omdat we direct een goede klik hadden en ik het fijn vind om samen in een multidisciplinair team te werken in het belang van de opdrachtgever.”