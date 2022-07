ETL Nederland breidt groep uit met Kernhem Accountants

ETL Nederland breidt verder uit, dit keer met het Edese Kernhem Accountants. Dat accountantskantoor zet de dienstverlening aan de klanten zelfstandig en ongewijzigd voort. Ook het management blijft in dezelfde handen.

ETL laat weten: ‘Kernhem Accountants is een sterk lokaal kantoor in Ede, gevestigd in het aldaar algemeen bekende en karakteristieke Huis Kernhem. Het kantoor werkt met een unieke vorm van abonnementen waarin echt alle werkzaamheden zijn opgenomen.’

Strategie ETL

‘De ETL Groep gaat de komende jaren door met het bundelen van krachten van regionale accountants- en advieskantoren’, meldt de van oorsprong Duitse accountantsketen. ‘Kantoren die zich bij ETL aansluiten behouden de voordelen van autonomie in bedrijfsvoering, cultuur en eigenaarschap in combinatie met een continuiteitswaarborg naar de toekomst. Ze kunnen rekenen op ondernemerschap en profiteren daarnaast van de voordelen van gedeelde services en samenwerking binnen een groter, internationaal gezelschap.’