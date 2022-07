Ruim 1 miljoen kinderen met kinderopvangtoeslag

In 2021 werd voor ruim 1 miljoen kinderen kinderopvangtoeslag uitgekeerd. Het aantal kinderen met kinderopvangtoeslag stijgt sinds 2015, maar de groei vlakt de laatste jaren wel af. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. De buitenschoolse opvang ving in 2021 bijna 536 duizend kinderen op, de dagopvang 541 duizend.

Hoewel het aantal 0- tot 12-jarige kinderen in de afgelopen jaren is afgenomen, stijgt het aantal kinderen met kinderopvangtoeslag sinds 2015. In de periode 2015-2018 was de groei in de dagopvang voornamelijk het gevolg van de omvorming van peuterspeelzalen tot kinderopvanglocaties. In deze periode steeg het aantal 0- tot 4-jarigen in de dagopvang met ruim 100 duizend. Vanaf 2019 vlakte de groei van het aantal kinderen in de dagopvang af.

Toeslag voor ruim 668 duizend ouders

In 2021 ontvingen ruim 668 duizend ouders toeslag voor de opvang van in totaal ruim 1 miljoen kinderen. Dat waren bijna 6 duizend meer ouders en 11 duizend meer kinderen dan in 2020. Gemiddeld ontvingen toeslagontvangers 5 230 euro per jaar, 250 euro meer dan in 2020. De declarabele opvangkosten bedroegen in 2021 gemiddeld 7 310 euro.

Kinderopvang voor 72 procent vergoed

Bij de invoering van de kinderopvangtoeslag was het uitgangspunt dat de overheid, de werkgevers en ouders elk een derde deel van de opvangkosten zouden betalen. In 2021 betaalden ouders gemiddeld bijna 2100 euro op jaarbasis, dat is 28 procent van de declarabele opvangkosten. Een jaar eerder was dat 27 procent.

Bron: CBS