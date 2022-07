NBA consulteert nieuwe en aangepaste standaarden

De NBA consulteert de komende maanden twee standaarden. Het gaat om de herziene Standaard 4400 en Standaard 3950N.

Tot en met 19 september kan worden gereageerd op de herziene Standaard 4400 over Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden. Sinds 2017 is er de Nederlandse Standaard 4400N en inmiddels heeft de International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) een herziening uitgebracht van de internationale standaard 4400. ‘De NBA vindt het belangrijk dat accountants wereldwijd op eenzelfde manier werken en volgt daarom de internationale standaarden. Op hoofdlijnen hebben de Nederlandse Standaard 4400N en de internationale standaard veel overeenkomsten. In de uitwerking zijn er echter wel verschillen. Daarom was het nodig om Standaard 4400N te herzien.’ Daarnaast worden in de Standaarden 3000, 3402 en 4410 enkele aanpassingen gedaan in lijn met de herziene Standaard 4400. ‘Dit is om de standaarden van de NV COS onderling consistent te houden.’

Digitale verantwoordingsdocumenten

Daarnaast wordt tot en met 20 september Standaard 3950N Assurance-opdrachten inzake het voldoen aan de criteria voor het opstellen van een digitaal verantwoordingsdocument geconsulteerd. De standaard is ontwikkeld om digitale verantwoordingsdocumenten van zekerheid te kunnen voorzien of zij opgesteld zijn overeenkomstig de geldende (technische) criteria. ‘De Standaard is zodanig ontwikkeld dat deze niet alleen toepasbaar is voor European Single Electronic Format (ESEF)-formaat, maar ook voor andere digitale verantwoordingsdocumenten. Dit moet het bijvoorbeeld mogelijk maken om assurance te geven bij CSRD-verantwoordingen. De nieuwe Standaard vervangt de per definitie tijdelijke NBA-Alert 43 Onderzoeken of voldaan is aan ESEF-vereisten.’

Een dag later, op 21 september, sluit de consultatie van de aanpassing van enkele definities en verwijzingen in de NV NOCLAR, NVKS en de NV COS. Die betreffen voornamelijk het corrigeren van verkeerde verwijzingen. Tot slot is nog de al eerder geconsulteerde handreiking 1149 ‘OKB uitvoering en documentatie’ gepubliceerd. ‘De nieuwe handreiking geeft nadere uitleg aan accountants en opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelaars (‘OKB’ers’) voor de uitvoering en documentatie van opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelingen.’