Het kabinet wil dat Oekraïense ontheemden, en alle ouders met een partner buiten de EU, aanspraak kunnen maken op kinderopvangtoeslag. Om dit mogelijk te maken wijzigt het kabinet de Wet kinderopvang.

Door de invasie van Rusland in Oekraïne zoeken veel Oekraïners toevlucht in verschillende Europese landen, waaronder Nederland. Het gaat veelal om vrouwen met kinderen, omdat hun partners vanwege de dienstplicht in Oekraïne (moeten) blijven. Om deze moeders te kunnen helpen bij het combineren van werk en de zorgtaak voor hun kind of kinderen maakt het kabinet kinderopvangtoeslag voor Oekraïense ontheemden mogelijk.

Vooruitlopen op wetswijziging

Vooruitlopend hierop wordt Toeslagen gevraagd om al conform de voorgenomen wetswijzigingen te handelen, laat het kabinet weten. Dit betekent dat werkende Oekraïense ontheemden (of andere ouders met een partner buiten de EU) nu al kinderopvangtoeslag kunnen aanvragen en dat Toeslagen, mits zij aan de voorwaarden voldoen, voorschotten verstrekt. Zij kunnen met terugwerkende kracht vanaf 4 maart 2022 aanspraak maken op kinderopvangtoeslag.

Internetconsultatie

Er is een internetconsultatie gestart over de benodigde wijziging van de Wet kinderopvang. Reageren op de wetswijziging kan tot en met woensdag 3 augustus 2022 op de consultatie Wijziging van de Wet kinderopvang om aanspraak op kinderopvangtoeslag mogelijk te maken voor Oekraïense ontheemden.