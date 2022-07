Verwerking bpm-aangifte vertraagd

De Belastingdienst kampt met een storing, waardoor het verwerken van de bpm-aangifte tijdelijk langer duurt dan normaal.

De technische storing zorgt ervoor dat het niet lukt om, zoals normaal, binnen zeven werkdagen te berichten over de aangifte bpm. Het geldt voor iedereen die vanaf 19 juli aangifte heeft gedaan en nog geen reactie heeft ontvangen. ‘Wij doen ons uiterste best om alsnog zo snel mogelijk te reageren op uw aangifte bpm’, belooft de fiscus. ‘We kijken hoe we de aangiftes bpm alsnog zo snel mogelijk kunnen behandelen. Zodra wij uw aangifte hebben verwerkt ontvangt u bericht van ons.’