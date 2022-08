SRA: standaarden duurzaamheidsverslaggeving leggen lastendruk neer bij mkb

SRA heeft gereageerd op het concept voor de ESRS-standaarden, die invulling geven aan de Europese CSRD-regels voor de rapportage over duurzaamheid voor grote bedrijven. De organisatie vreest dat ook het mkb direct en ongewild al met een lastenverzwaring te maken krijgt.

De European Financial Reporting Advisory Board heeft de Corporate Sustainability Reporting Directive opgesteld, die voorschrijft dat grote bedrijven met ingang van volgend jaar moeten rapporteren hoe zij presteren op het gebied van duurzaam ondernemen. Naar aanleiding daarvan zijn weer de EU Sustainability Reporting Standards (ESRS) opgesteld. ‘Het mogelijke en door ons reeds gesignaleerde gevolg is dat de grote bedrijven de informatie die zij openbaar moeten maken, gaan ophalen bij hun toeleveranciers in het mkb. Dit kan zorgen voor een administratieve lastenverzwaring bij het mkb. Daarnaast zal de invoering van de duurzaamheidsrapportageplicht CSRD voor de bedrijven waarvoor deze wetgeving gaat gelden, een complexe en tijdrovende transitie worden als de standaarden blijven zoals ze nu zijn’, vindt de SRA.

Gefaseerde implementatie

Hoewel de SRA voor het mkb een grote kans ziet om een voortrekkersrol te spelen op het gebied van verduurzaming en het ESRS-raamwerk daar een versnellende rol in kan spelen, ziet de SRA ook punten die aangescherpt moeten worden. ‘De huidige concept-ESRS-standaarden zijn zeer gedetailleerd en complex voor bedrijven die voor het eerst aan deze wetgeving moeten voldoen. Een gefaseerde implementatie van de vereiste onderdelen kan helpen in een succesvolle transitie naar deze transparantievereiste.’ Daarnaast worden in de standaarden veel bewoordingen als ‘elke’ en ‘alle’ gebruikt. ‘Dit maakt de standaarden lastig om te interpreteren en uit te voeren voor zowel de opsteller, de toetser als voor de gebruiker van de informatie. Dit zal in de nieuwe versie moeten worden aangepast.’

Effect op mkb ongewenst

Grote bedrijven moeten naar de waardeketen gaan kijken. ‘Dit betekent dat deze bedrijven in sommige gevallen op gedetailleerd niveau informatie uit de waardeketen moeten halen. Dit zorgt ervoor dat de administratieve lastendruk van de ESRS voor een deel wordt neergelegd bij het mkb. Dit is exact tegen de wens van de Europese Commissie in en zal daardoor herzien moeten worden. Het vereisen van minder gedetailleerde informatie uit de waardeketen kan een oplossing zijn, maar dit is in strijd met het gedachtegoed van de CSRD. De EFRAG zal het effect op het mkb nogmaals moeten evalueren om ongewenste effecten te voorkomen.’