Vakbond wil ‘bofbelasting’, net als in andere Europese landen

Vakbond FNV pleit er voor dat bedrijven die dankzij de energiecrisis en hoge inflatie veel winst maken, tijdelijk extra belasting gaan betalen. De FNV is niet voor zo’n solidariteitsheffing, maar wil een structureel hogere winstbelasting. Dat meldt Nieuwsuur.

Een aantal Europese landen voerde zo’n belasting de afgelopen tijd al in voor bijvoorbeeld olie- en gasbedrijven. De precieze invulling van de heffing verschilt echter sterk per land. Ook in Nederland wordt erover gesproken. Een meerderheid van de Tweede Kamer is voor het extra belasten van hoge bedrijfswinsten, maar volgens het kabinet is invoering van een ‘bofbelasting’ op korte termijn niet mogelijk.

Econoom Mathijs Bouman vraagt zich af hoe eerlijk zo’n heffing is. “Bedrijven betalen natuurlijk al belasting. En winst maken is niet strafbaar.” VNO-NCW benadrukt bovendien dat bedrijven in Nederland al zo’n 70 procent betalen over inkomsten uit olie- en gaswinning.

CNV-voorzitter Piet Fortuin vindt een tijdelijke extra belasting echter goed te rechtvaardigen. “We zijn een heel solidaire samenleving. Nog niet zo lang geleden heeft de overheid in het kader van de coronacrisis het bedrijfsleven met miljarden ondersteund. De bedrijven die nu heel veel verdienen, zouden een gebaar terug kunnen doen.”

Bron: Nieuwsuur